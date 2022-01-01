Буркина-Фасо - Сенегал 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Сенегал, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Сенегал
Главные тренеры
|Каму Мало
|Алиу Сиссе
История личных встреч
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 4
|2 : 2
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 3
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| Буркина-Фасо
Габон
|1 : 1 7 : 6
A02
| Нигерия
Тунис
|0 : 1
A05
| Гвинея
Гамбия
|0 : 1
A06
| Камерун
Коморские острова
|2 : 1
A03
| Сенегал
Кабо-Верде
|2 : 0
A08
| Марокко
Малави
|2 : 1
A07
| Кот-д'Ивуар
Египет
|0 : 0 4 : 5
A04
| Мали
Экваториальная Гвинея
|0 : 0 5 : 6
1/4 финала
|Метка
QF3
| Гамбия
Камерун
|0 : 2
QF1
| Буркина-Фасо
Тунис
|1 : 0
QF4
| Египет
Марокко
|2 : 1 ДВ
QF2
| Сенегал
Экваториальная Гвинея
|3 : 1
1/2 финала
|Метка
SF1
| Буркина-Фасо
Сенегал
|02.02
SF2
| Камерун
Египет
|03.02
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|06.02
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|06.02