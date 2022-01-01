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Буркина-Фасо - Сенегал 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/2 финала
Буркина-Фасо Сенегал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Сенегал, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо
Сенегал
Главные тренеры
Буркина-Фасо Каму Мало
Сенегал Алиу Сиссе
История личных встреч
05.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа D. Тур 4 Буркина-Фасо2 : 2Сенегал
02.09.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа D. Тур 3 Сенегал0 : 0Буркина-Фасо
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Буркина-Фасо
Габон
1 : 1 7 : 6
A02
 Нигерия
Тунис
0 : 1
A05
 Гвинея
Гамбия
0 : 1
A06
 Камерун
Коморские острова
2 : 1
A03
 Сенегал
Кабо-Верде
2 : 0
A08
 Марокко
Малави
2 : 1
A07
 Кот-д'Ивуар
Египет
0 : 0 4 : 5
A04
 Мали
Экваториальная Гвинея
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF3
 Гамбия
Камерун
0 : 2
QF1
 Буркина-Фасо
Тунис
1 : 0
QF4
 Египет
Марокко
2 : 1 ДВ
QF2
 Сенегал
Экваториальная Гвинея
3 : 1
1/2 финала
Метка
SF1
 Буркина-Фасо
Сенегал
02.02
SF2
 Камерун
Египет
03.02
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
06.02
Финал
Метка
F1
 SF1
SF2
06.02

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