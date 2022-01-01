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Бенфика - Жил Висенте 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Бенфика Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Рикарду Соареш
История личных встреч
21.08.2021 Португалия - Примейра Тур 3 Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика1 : 2Жил Висенте
20.12.2020 Португалия - Примейра Тур 10 Жил Висенте0 : 2Бенфика
24.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Жил Висенте0 : 1Бенфика
14.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Жил Висенте
02.05.2015 Португалия - Примейра Тур 31 Жил Висенте0 : 5Бенфика
21.12.2014 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика1 : 0Жил Висенте
01.02.2014 Португалия - Примейра Тур 17 Жил Висенте1 : 1Бенфика
25.08.2013 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 1Жил Висенте
11.03.2013 Португалия - Примейра Тур 22 Бенфика5 : 0Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту20182053-145693,3
2
Лига чемпионов
Спортинг19152235-124782,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика19142352-164477,2
4
Квалификация Лиги конференций
Брага20115436-203863,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте1986528-213052,6
6 Витория Гимарайнш2076730-252745,0
7 Эшторил1967625-242543,9
8 Портимоненсе2074920-222541,7
9 Маритиму2066825-302440,0
10 Визела2057822-342236,7
11 Тондела20621228-402033,3
12 Санта-Клара1955921-362035,1
13 Боавишта19310621-291933,3
14 Пасуш де Феррейра1947814-231933,3
15 Арока19451019-361729,8
16
Стыковая зона
Морейренсе20371018-311626,7
17
Зона вылета
Фамаликан1937923-351628,1
18
Зона вылета
Белененсеш19261111-331221,1

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