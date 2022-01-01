Бенфика - Жил Висенте 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Рикарду Соареш
История личных встреч
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 1
|14.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 5
|21.12.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 1
|25.08.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
|11.03.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|18
|2
|0
|53-14
|56
|93,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|15
|2
|2
|35-12
|47
|82,5
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|14
|2
|3
|52-16
|44
|77,2
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|11
|5
|4
|36-20
|38
|63,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|19
|8
|6
|5
|28-21
|30
|52,6
|6
|Витория Гимарайнш
|20
|7
|6
|7
|30-25
|27
|45,0
|7
|Эшторил
|19
|6
|7
|6
|25-24
|25
|43,9
|8
|Портимоненсе
|20
|7
|4
|9
|20-22
|25
|41,7
|9
|Маритиму
|20
|6
|6
|8
|25-30
|24
|40,0
|10
|Визела
|20
|5
|7
|8
|22-34
|22
|36,7
|11
|Тондела
|20
|6
|2
|12
|28-40
|20
|33,3
|12
|Санта-Клара
|19
|5
|5
|9
|21-36
|20
|35,1
|13
|Боавишта
|19
|3
|10
|6
|21-29
|19
|33,3
|14
|Пасуш де Феррейра
|19
|4
|7
|8
|14-23
|19
|33,3
|15
|Арока
|19
|4
|5
|10
|19-36
|17
|29,8
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|20
|3
|7
|10
|18-31
|16
|26,7
| 17
Зона вылета
|Фамаликан
|19
|3
|7
|9
|23-35
|16
|28,1
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|19
|2
|6
|11
|11-33
|12
|21,1