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Белененсеш - Спортинг 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
02 февраля 2022, среда. 23:45 МСК. Португалия - Примейра, 20-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Белененсеш Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белененсеш - Спортинг, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Оэйраш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
15.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Белененсеш0 : 4Спортинг
21.08.2021 Португалия - Примейра Тур 3 Спортинг2 : 0Белененсеш
21.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг2 : 2Белененсеш
27.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Белененсеш1 : 2Спортинг
26.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш1 : 3Спортинг
10.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Спортинг2 : 0Белененсеш
05.05.2019 Португалия - Примейра Тур 32 Белененсеш1 : 8Спортинг
03.01.2019 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг2 : 1Белененсеш
15.04.2018 Португалия - Примейра Тур 30 Белененсеш3 : 4Спортинг
29.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 3 Белененсеш1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту20182053-145693,3
2
Лига чемпионов
Спортинг19152235-124782,5
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика19142352-164477,2
4
Квалификация Лиги конференций
Брага20115436-203863,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте1986528-213052,6
6 Витория Гимарайнш2076730-252745,0
7 Эшторил1967625-242543,9
8 Портимоненсе2074920-222541,7
9 Маритиму2066825-302440,0
10 Визела2057822-342236,7
11 Тондела20621228-402033,3
12 Санта-Клара1955921-362035,1
13 Боавишта19310621-291933,3
14 Пасуш де Феррейра1947814-231933,3
15 Арока19451019-361729,8
16
Стыковая зона
Морейренсе20371018-311626,7
17
Зона вылета
Фамаликан1937923-351628,1
18
Зона вылета
Белененсеш19261111-331221,1

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