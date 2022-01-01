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Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия), вместимость: 24500
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Хаддерсфилд Таун Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Джон Смит - Гэлфарм (Хаддерсфилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Уэйн Марк Руни
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Дерби Каунти1 : 1Хаддерсфилд Таун
23.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Дерби Каунти2 : 0Хаддерсфилд Таун
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Хаддерсфилд Таун1 : 0Дерби Каунти
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Дерби Каунти1 : 1Хаддерсфилд Таун
05.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Хаддерсфилд Таун1 : 2Дерби Каунти
17.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Дерби Каунти1 : 1Хаддерсфилд Таун
22.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Хаддерсфилд Таун1 : 0Дерби Каунти
05.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Дерби Каунти2 : 0Хаддерсфилд Таун
24.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Хаддерсфилд Таун1 : 2Дерби Каунти
18.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Хаддерсфилд Таун4 : 4Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро28 45
7 Хаддерсфилд Таун29 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Ковентри Сити27 40
10 Лутон Таун27 39
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд28 37
14 Блэкпул28 37
15 Миллуолл27 36
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Суонси Сити26 32
19 Халл Сити28 32
20 Кардифф Сити27 26
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти28 15
24
Зона вылета
Барнсли27 14

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