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Барнсли - Кардифф Сити 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Барнсли Кардифф Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Кардифф Сити, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барнсли
Барнсли
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Швеция Поя Асбаги
Уэльс Стив Морисон
История личных встреч
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Кардифф Сити1 : 1Барнсли
27.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Барнсли2 : 2Кардифф Сити
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Кардифф Сити3 : 0Барнсли
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Барнсли0 : 2Кардифф Сити
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Кардифф Сити3 : 2Барнсли
06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Кардифф Сити2 : 1Барнсли
21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Барнсли0 : 1Кардифф Сити
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Барнсли0 : 0Кардифф Сити
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Кардифф Сити3 : 4Барнсли
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс29 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро28 45
7 Хаддерсфилд Таун29 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Ковентри Сити27 40
10 Лутон Таун27 39
11 Шеффилд Юнайтед26 39
12 Сток Сити28 39
13 Престон Норт Энд28 37
14 Блэкпул28 37
15 Миллуолл27 36
16 Бристоль Сити29 34
17 Бирмингем Сити29 33
18 Суонси Сити26 32
19 Халл Сити28 32
20 Кардифф Сити27 26
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти28 15
24
Зона вылета
Барнсли27 14

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