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Селтик - Рейнджерс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур
Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия);
Селтик Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
29.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс1 : 0Селтик
02.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Рейнджерс4 : 1Селтик
18.04.2021 Кубок Шотландии 4-й раунд Рейнджерс2 : 0Селтик
21.03.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Селтик1 : 1Рейнджерс
02.01.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Рейнджерс1 : 0Селтик
17.10.2020 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Селтик0 : 2Рейнджерс
29.12.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Селтик1 : 2Рейнджерс
08.12.2019 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс0 : 1Селтик
01.09.2019 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс0 : 2Селтик
12.05.2019 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Рейнджерс2 : 0Селтик
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс23 56
2
Плей-офф чемпионов
Селтик23 54
3
Плей-офф чемпионов
Хартс23 42
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл23 32
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан23 30
6
Плей-офф чемпионов
Абердин22 28
7
Переходной турнир
Данди Юнайтед23 28
8
Переходной турнир
Ливингстон23 26
9
Переходной турнир
Сент-Миррен22 25
10
Переходной турнир
Росс Каунти23 22
11
Переходной турнир
Данди22 17
12
Переходной турнир
Сент-Джонстон22 15

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