Гент - Брюгге 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Бельгии, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Брюгге, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Бельгии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент
Брюгге
Брюгге
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|29.08.2021
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 6
|6 : 1
|15.03.2021
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 28
|0 : 4
|20.12.2020
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 17
|0 : 1
|22.12.2019
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 20
|1 : 1
|06.10.2019
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 10
|4 : 0
|05.05.2019
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. Тур 7
|0 : 1
|31.03.2019
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|3 : 0
|03.02.2019
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 24
|1 : 1
|23.09.2018
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. Тур 8
|0 : 4
|20.05.2018
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. Тур 10
|0 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
| Остенде
Оне
|8 : 1
| Мехелен
Юнион
|2 : 1
| Моленбек
Зюлте-Варегем
|1 : 2
| Руайаль Эксель Мускрон
Стандард
|0 : 1
| Кнокке
Кортрейк
|1 : 1 1 : 2
| Шарлеруа
Ломмел Юнайтед
|0 : 0 3 : 4
| Серен
Сент-Трюйден
|3 : 2 ДВ
| Дендер
Эйпен
|0 : 1
| Гент
Белиция Билзен
|4 : 0
| Сен-Элуи
Генк
|0 : 6
| Франк Борен
Беерсхот
|0 : 4
| Брюгге
Дейнзе
|3 : 0
| Ла Лувьер
Андерлехт
|1 : 7
| Льерс
Ауд-Хеверле Лёвен
|1 : 2
| Серкль Брюгге
Тинен
|3 : 0
| Вестерло
Антверпен
|2 : 1
1/8 финала
| Серен
Андерлехт
|3 : 3 3 : 4
| Эйпен
Зюлте-Варегем
|3 : 2 ДВ
| Вестерло
Ауд-Хеверле Лёвен
|2 : 3
| Ломмел Юнайтед
Гент
|0 : 2
| Мехелен
Серкль Брюгге
|2 : 1 ДВ
| Кортрейк
Остенде
|1 : 0
| Генк
Брюгге
|3 : 3 3 : 5
| Стандард
Беерсхот
|2 : 0 ДВ
1/4 финала
| Мехелен
Эйпен
|1 : 3
| Гент
Стандард
|3 : 1
| Андерлехт
Кортрейк
|3 : 0
| Брюгге
Ауд-Хеверле Лёвен
|4 : 1
1/2 финала
| Гент
Брюгге
|02.02
| Эйпен
Андерлехт
|03.02