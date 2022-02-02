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Гент - Брюгге 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
02 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Кубок Бельгии, 1/2 финала
Гент Брюгге

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Брюгге, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Бельгии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гент
Гент
Брюгге
Брюгге
Главные тренеры
Бельгия Хейн Ванхазебрук
Нидерланды Альфред Шрёдер
История личных встреч
29.08.2021 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 6 Гент6 : 1Брюгге
15.03.2021 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 28 Гент0 : 4Брюгге
20.12.2020 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 17 Брюгге0 : 1Гент
22.12.2019 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 20 Гент1 : 1Брюгге
06.10.2019 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 10 Брюгге4 : 0Гент
05.05.2019 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. Тур 7 Гент0 : 1Брюгге
31.03.2019 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. Тур 1 Брюгге3 : 0Гент
03.02.2019 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 24 Брюгге1 : 1Гент
23.09.2018 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. Тур 8 Гент0 : 4Брюгге
20.05.2018 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. Тур 10 Брюгге0 : 1Гент
Турнирная таблица
1/16 финала
Остенде
Оне
8 : 1
Мехелен
Юнион
2 : 1
Моленбек
Зюлте-Варегем
1 : 2
Руайаль Эксель Мускрон
Стандард
0 : 1
Кнокке
Кортрейк
1 : 1 1 : 2
Шарлеруа
Ломмел Юнайтед
0 : 0 3 : 4
Серен
Сент-Трюйден
3 : 2 ДВ
Дендер
Эйпен
0 : 1
Гент
Белиция Билзен
4 : 0
Сен-Элуи
Генк
0 : 6
Франк Борен
Беерсхот
0 : 4
Брюгге
Дейнзе
3 : 0
Ла Лувьер
Андерлехт
1 : 7
Льерс
Ауд-Хеверле Лёвен
1 : 2
Серкль Брюгге
Тинен
3 : 0
Вестерло
Антверпен
2 : 1
1/8 финала
Серен
Андерлехт
3 : 3 3 : 4
Эйпен
Зюлте-Варегем
3 : 2 ДВ
Вестерло
Ауд-Хеверле Лёвен
2 : 3
Ломмел Юнайтед
Гент
0 : 2
Мехелен
Серкль Брюгге
2 : 1 ДВ
Кортрейк
Остенде
1 : 0
Генк
Брюгге
3 : 3 3 : 5
Стандард
Беерсхот
2 : 0 ДВ
1/4 финала
Мехелен
Эйпен
1 : 3
Гент
Стандард
3 : 1
Андерлехт
Кортрейк
3 : 0
Брюгге
Ауд-Хеверле Лёвен
4 : 1
1/2 финала
Гент
Брюгге
02.02
Эйпен
Андерлехт
03.02

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