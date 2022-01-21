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Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Флорида Пантерз
Санрайз
70ФинляндияврЙоонас Корписало
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
2СШАзщЭндрю Пик
5СШАзщГэвин Байройтер
8СШАзщЗак Веренски
27ШвециязщАдам Боквист
44РоссиязщВладислав Гавриков
53ШвециязщГабриэль Карлссон
7СШАнпШон Курали
14ШвециянпГустав Нюквист
16КанаданпМакс Доми
28ДаниянпОливер Бьёркстранд
29ФинляндиянпПатрик Лайне
34КанаданпКоул Силлинджер
38КанаданпБун Дженнер
50СШАнпЭрик Робинсон
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
59РоссиянпЕгор Чинахов
93ЧехиянпЯкуб Ворачек
96СШАнпДжек Рослович
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
32ШвециязщЛукас Карлссон
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
15ФинляндиянпАнтон Лунделль
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
19КанаданпДжо Торнтон
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
74КанаданпОуэн Типпетт
94КанаданпРайан Ломберг
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
05.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5 ОТФлорида Пантерз
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Флорида Пантерз
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 БФлорида Пантерз
27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 БФлорида Пантерз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 0 ОТФлорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
19 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
28 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
29 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
5 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
11 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
14 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
11 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
6 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4

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