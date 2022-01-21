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Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
35ЧехияврПетр Мразек
36СШАврДжек Кэмпбелл
3СШАзщДжастин Холл
23КанадазщТрэвис Дермотт
37ШвециязщТимоти Лильегрен
38ШвециязщРасмус Сандин
44КанадазщМорган Райлли
78КанадазщТи Джей Броди
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
25ЧехиянпОндржей Каше
34СШАнпОстон Мэттьюс
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
32СШАврДжон Гиллис
40ШвейцарияврАкира Шмид
2КанадазщКолтон Уайт
24КанадазщТай Смит
28КанадазщДэймон Сиверсон
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
11ШвециянпАндреас Юнссон
13ШвейцариянпНико Хишир
14КанаданпНатан Бастиан
16СШАнпДжимми Веси
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18КанаданпДоусон Мерсер
37ЧехиянпПавел Заха
59ФинляндиянпЯнне Куокканен
63ШвециянпЙеспер Братт
70ШвециянпЙеспер Боквист
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 7Торонто Мэйпл Лифс
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
06.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 0 ОТНью-Джерси Дэвилз
12.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
24.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
07.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
19 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
28 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
29 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
5 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
11 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
14 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
11 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
6 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4

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