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Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Анахайм Дакс
Анахайм
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
2СШАзщНик Ледди
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
82СШАзщДжордан Истерли
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
48КанаданпДживани Смит
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
92РоссиянпВладислав Наместников
36СШАврДжон Гибсон
41СШАврЭнтони Столарз
4СШАзщКэм Фаулер
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
42КанадазщДжош Мэнсон
47ШвециязщХампус Линдхольм
86КанадазщСимон Бенуа
14КанаданпАдам Хенрик
15КанаданпРайан Гецлаф
19СШАнпТрой Терри
21ШвециянпИсак Лундестрём
23КанаданпСэм Стил
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
44КанаданпМакс Комтуа
46СШАнпТревор Зеграс
53СШАнпБадди Робинсон
67ШвециянпРикард Ракелль
20КанаданпНиколя Делорье
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
10.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Анахайм Дакс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1Анахайм Дакс
09.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2 БДетройт Ред Уингз
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Детройт Ред Уингз
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 1Анахайм Дакс
05.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 0Детройт Ред Уингз
18.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4Анахайм Дакс
24.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4Анахайм Дакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
19 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
28 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
29 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
5 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
11 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
14 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
11 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
6 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4

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