Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|30
|вр
|Мэтт Мюррей
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|3
|зщ
|Джош Браун
|5
|зщ
|Ник Холден
|60
|зщ
|Ласси Томсон
|72
|зщ
|Тома Шабо
|98
|зщ
|Виктор Мете
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|10
|нп
|Алекс Форментон
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|14
|нп
|Кларк Бишоп
|16
|нп
|Остин Уотсон
|17
|нп
|Адам Годетт
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Ник Пол
|47
|нп
|Марк Кастелиц
|63
|нп
|Тайлер Эннис
|71
|нп
|Крис Тирни
|75
|нп
|Егор Соколов
|19
|вр
|Микко Коскинен
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|2
|зщ
|Данкан Кит
|5
|зщ
|Коди Сеси
|6
|зщ
|Крис Расселл
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|75
|зщ
|Эван Бушар
|84
|зщ
|Вильям Лагессон
|10
|нп
|Дерек Райан
|13
|нп
|Ессе Пульюярви
|14
|нп
|Девин Шор
|18
|нп
|Зак Хайман
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|44
|нп
|Зак Кассиан
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|71
|нп
|Райан Маклауд
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|08.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|09.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|03.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|3
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|46
|25
|1
|3
|1
|3
|13
|140-120
|62
|67,4
|6
|Питтсбург Пингвинз
|45
|22
|3
|2
|5
|2
|11
|151-120
|61
|67,8
|7
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|9
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|10
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|12
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|13
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|14
|Бостон Брюинз
|42
|22
|2
|1
|1
|2
|14
|128-118
|53
|63,1
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|16
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|17
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|45
|15
|6
|1
|1
|2
|20
|124-139
|47
|52,2
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|20
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|22
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|42
|13
|4
|3
|1
|0
|21
|132-151
|41
|48,8
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|26
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
|28
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|29
|Сиэтл Кракен
|44
|12
|1
|1
|1
|3
|26
|116-156
|32
|36,4
|30
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|31
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|46
|25
|1
|3
|1
|3
|13
|140-120
|62
|67,4
|5
|Питтсбург Пингвинз
|45
|22
|3
|2
|5
|2
|11
|151-120
|61
|67,8
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|8
|Бостон Брюинз
|42
|22
|2
|1
|1
|2
|14
|128-118
|53
|63,1
|9
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|42
|13
|4
|3
|1
|0
|21
|132-151
|41
|48,8
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|12
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
|14
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|15
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|6
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|8
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|9
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|45
|15
|6
|1
|1
|2
|20
|124-139
|47
|52,2
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|12
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|15
|Сиэтл Кракен
|44
|12
|1
|1
|1
|3
|26
|116-156
|32
|36,4
|16
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|46
|25
|1
|3
|1
|3
|13
|140-120
|62
|67,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|45
|22
|3
|2
|5
|2
|11
|151-120
|61
|67,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|45
|20
|2
|2
|2
|7
|12
|145-122
|57
|63,3
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|42
|13
|4
|3
|1
|0
|21
|132-151
|41
|48,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|7
|Филадельфия Флайерз
|44
|10
|4
|0
|4
|4
|22
|110-151
|36
|40,9
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|43
|10
|4
|1
|4
|1
|23
|121-150
|35
|40,7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|45
|23
|6
|2
|3
|2
|9
|184-130
|67
|74,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|45
|21
|6
|2
|4
|2
|10
|154-128
|64
|71,1
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|40
|22
|3
|2
|1
|2
|10
|140-107
|57
|71,3
|4
|Бостон Брюинз
|42
|22
|2
|1
|1
|2
|14
|128-118
|53
|63,1
|5
|Детройт Ред Уингз
|45
|11
|6
|2
|1
|5
|20
|125-156
|44
|48,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|7
|Оттава Сенаторз
|38
|11
|1
|1
|1
|3
|21
|106-130
|30
|39,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|41
|15
|2
|1
|4
|3
|16
|119-125
|43
|52,4
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|44
|9
|4
|3
|1
|6
|21
|111-148
|39
|44,3
|8
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|2
|Анахайм Дакс
|47
|16
|4
|3
|4
|4
|16
|140-135
|54
|57,4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|4
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|45
|15
|6
|1
|1
|2
|20
|124-139
|47
|52,2
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|40
|17
|2
|3
|0
|2
|16
|135-132
|46
|57,5
|7
|Ванкувер Кэнакс
|44
|14
|2
|3
|3
|3
|19
|110-121
|44
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|44
|12
|1
|1
|1
|3
|26
|116-156
|32
|36,4