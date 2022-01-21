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Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
30КанадаврМэтт Мюррей
31ШвецияврАнтон Форсберг
2РоссиязщАртём Зуб
3КанадазщДжош Браун
5КанадазщНик Холден
60ФинляндиязщЛасси Томсон
72КанадазщТома Шабо
98КанадазщВиктор Мете
7СШАнпБрэди Ткачук
10КанаданпАлекс Форментон
13СШАнпЗак Сэнфорд
14КанаданпКларк Бишоп
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
21КанаданпНик Пол
47СШАнпМарк Кастелиц
63КанаданпТайлер Эннис
71КанаданпКрис Тирни
75РоссиянпЕгор Соколов
19ФинляндияврМикко Коскинен
74КанадаврСтюарт Скиннер
2КанадазщДанкан Кит
5КанадазщКоди Сеси
6КанадазщКрис Расселл
25КанадазщДарнелл Нурс
75КанадазщЭван Бушар
84ШвециязщВильям Лагессон
10СШАнпДерек Райан
13ФинляндиянпЕссе Пульюярви
14КанаданпДевин Шор
18КанаданпЗак Хайман
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
37СШАнпУоррен Фёгеле
44КанаданпЗак Кассиан
56СШАнпКайлер Ямамото
71КанаданпРайан Маклауд
91КанаданпЭвандер Кейн
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
97КанаданпКоннор Макдэвид
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 6Оттава Сенаторз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2Оттава Сенаторз
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 1Оттава Сенаторз
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Оттава Сенаторз
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Эдмонтон Ойлерз
09.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Оттава Сенаторз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз8 : 5Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
19 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
28 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
29 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
5 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
11 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
14 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
11 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
6 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4

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