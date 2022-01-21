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Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
29КанадаврМарк-Андре Флёри
60СШАврКоллин Делиа
4СШАзщСет Джонс
5СШАзщКоннор Мёрфи
6СШАзщДжейк Маккейб
44КанадазщКэлвин де Хаан
56ШвециязщЭрик Густафссон
82СШАзщКалеб Джонс
8ЧехиянпДоминик Кубалик
12СШАнпАлекс Дебринкэт
13ФинляндиянпХенрик Боргстрём
17КанаданпДилан Строум
20КанаданпБретт Коннолли
22СШАнпРайан Карпентер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
24СШАнпСэм Лафферти
38КанаданпБрэндон Хагель
58КанаданпМаккензи Энтвистл
77КанаданпКирби Дак
88СШАнпПатрик Кейн
35СШАврТэтчер Демко
41СловакияврЯрослав Галак
2КанадазщЛюк Шенн
23ШвециязщОливер Экман-Ларссон
43СШАзщКуинн Хьюз
47КанадазщНоа Юульсен
57КанадазщТайлер Майерс
77КанадазщБрэд Хант
6СШАнпБрок Бёзер
8СШАнпКонор Гарланд
9СШАнпДжей Ти Миллер
15КанаданпМэттью Хаймор
18КанаданпДжейсон Дикинсон
21ШвециянпНильс Хёгландер
39КанаданпАлекс Чиассон
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
53КанаданпБо Хорват
64СШАнпТайлер Мотт
91ФинляндиянпЮхо Ламмикко
92РоссиянпВасилий Подколзин
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 1Чикаго Блэкхоукс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Ванкувер Кэнакс
13.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 0Чикаго Блэкхоукс
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 5Чикаго Блэкхоукс
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Ванкувер Кэнакс
19.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
01.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
23.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Ванкувер Кэнакс
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
13 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
14 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
19 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
20 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
21 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
22 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
23 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
24 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
25 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
26 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
27 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
28 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
29 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
30 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
4 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
5 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
6 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
9 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
10 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
11 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
12 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
13 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
14 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
15 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
11 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
12 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
13 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
14 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
15 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4625131313140-1206267,4
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4213431021132-1514148,8
6 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
7 Филадельфия Флайерз4410404422110-1513640,9
8 Нью-Джерси Дэвилз4310414123121-1503540,7
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз452362329184-1306774,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4521624210154-1286471,1
3 Торонто Мэйпл Лифс4022321210140-1075771,3
4 Бостон Брюинз4222211214128-1185363,1
5 Детройт Ред Уингз4511621520125-1564448,9
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3811111321106-1303039,5
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4115214316119-1254352,4
7 Чикаго Блэкхоукс449431621111-1483944,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4716434416140-1355457,4
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4515611220124-1394752,2
6 Эдмонтон Ойлерз4017230216135-1324657,5
7 Ванкувер Кэнакс4414233319110-1214450,0
8 Сиэтл Кракен4412111326116-1563236,4

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