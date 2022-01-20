Нью-Йорк Никс - Сакраменто Кингз прямая трансляция 01.02.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Сакраменто Кингз, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
История личных встреч
|26.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 121
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 94
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 103
|04.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 113
|09.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 102
|05.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 108
|05.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 99
|12.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 91
|10.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 103
|05.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 98
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|50
|37
|13
|5508-5100
|87
|0,740
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|52
|35
|17
|5822-5626
|87
|0,673
|6,5
|4
|Майами Хит
|50
|32
|18
|5454-5227
|82
|0,640
|8,5
|5
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|9,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|49
|30
|19
|5272-5157
|79
|0,612
|10,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|50
|30
|20
|5355-5123
|80
|0,600
|10,5
|8
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|10,5
|9
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|11,0
|10
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|11
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|12
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|13,0
|14
|Торонто Рэпторс
|47
|24
|23
|5052-5013
|71
|0,511
|15,0
|15
|Бостон Селтикс
|51
|26
|25
|5493-5345
|77
|0,510
|15,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|52
|26
|26
|5508-5538
|78
|0,500
|15,5
|17
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|18
|Атланта Хоукс
|49
|24
|25
|5475-5455
|73
|0,490
|16,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|17,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|17,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|50
|21
|29
|5447-5633
|71
|0,420
|19,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|49
|18
|31
|5172-5388
|67
|0,367
|22,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|51
|18
|33
|5541-5644
|69
|0,353
|23,0
|26
|Сакраменто Кингз
|51
|18
|33
|5585-5849
|69
|0,353
|23,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|25,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|26,0
|29
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|28,0
|30
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|50
|32
|18
|5454-5227
|82
|0,640
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|0,5
|3
|Филадельфия Сиксерс
|49
|30
|19
|5272-5157
|79
|0,612
|1,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|50
|30
|20
|5355-5123
|80
|0,600
|2,0
|5
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|2,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,5
|8
|Торонто Рэпторс
|47
|24
|23
|5052-5013
|71
|0,511
|6,5
|9
|Бостон Селтикс
|51
|26
|25
|5493-5345
|77
|0,510
|6,5
|10
|Атланта Хоукс
|49
|24
|25
|5475-5455
|73
|0,490
|7,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|51
|18
|33
|5541-5644
|69
|0,353
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|19,5
|15
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|50
|37
|13
|5508-5100
|87
|0,740
|3,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|52
|35
|17
|5822-5626
|87
|0,673
|6,5
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|5
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|6
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|7
|Лос-Анджелес Клипперс
|52
|26
|26
|5508-5538
|78
|0,500
|15,5
|8
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|50
|21
|29
|5447-5633
|71
|0,420
|19,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|49
|18
|31
|5172-5388
|67
|0,367
|22,0
|13
|Сакраменто Кингз
|51
|18
|33
|5585-5849
|69
|0,353
|23,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|25,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|26,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|49
|30
|19
|5272-5157
|79
|0,612
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|47
|24
|23
|5052-5013
|71
|0,511
|5,0
|4
|Бостон Селтикс
|51
|26
|25
|5493-5345
|77
|0,510
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|50
|23
|27
|5192-5240
|73
|0,460
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|50
|30
|20
|5355-5123
|80
|0,600
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|51
|18
|33
|5541-5644
|69
|0,353
|14,0
|5
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|19,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|50
|32
|18
|5454-5227
|82
|0,640
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,5
|3
|Атланта Хоукс
|49
|24
|25
|5475-5455
|73
|0,490
|7,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|8,5
|5
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|21,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|1,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|50
|21
|29
|5447-5633
|71
|0,420
|8,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|48
|14
|34
|4836-5184
|62
|0,292
|14,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|50
|37
|13
|5508-5100
|87
|0,740
|3,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|52
|26
|26
|5508-5538
|78
|0,500
|15,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|51
|18
|33
|5585-5849
|69
|0,353
|23,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|52
|35
|17
|5822-5626
|87
|0,673
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,5
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|15,5
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|49
|18
|31
|5172-5388
|67
|0,367
|15,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|49
|14
|35
|5306-5725
|63
|0,286
|19,5