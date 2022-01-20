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Оклахома-Сити Тандер - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 01.02.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
01 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 01 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
04.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс133 : 85Оклахома-Сити Тандер
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер104 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
26.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс122 : 125Оклахома-Сити Тандер
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер119 : 106Портленд Трэйл Блэйзерс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс96 : 108Оклахома-Сити Тандер
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс136 : 119Оклахома-Сити Тандер
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 102Портленд Трэйл Блэйзерс
24.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс118 : 115Оклахома-Сити Тандер
22.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Оклахома-Сити Тандер98 : 111Портленд Трэйл Блэйзерс
20.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Оклахома-Сити Тандер120 : 108Портленд Трэйл Блэйзерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,5
3 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6736,5
4 Майами Хит5032185454-5227820,6408,5
5 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6339,0
6 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,61210,0
7 Кливленд Кавальерс5030205355-5123800,60010,5
8 Милуоки Бакс5231215811-5659830,59610,5
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,51115,0
15 Бостон Селтикс5126255493-5345770,51015,0
16 Лос-Анджелес Клипперс5226265508-5538780,50015,5
17 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
18 Атланта Хоукс4924255475-5455730,49016,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
20 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,46917,0
21 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5021295447-5633710,42019,5
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36722,0
25 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35323,0
26 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35323,0
27 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,5
28 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28626,0
29 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24528,0
30 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5032185454-5227820,6400,0
2 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,5
3 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,6121,5
4 Кливленд Кавальерс5030205355-5123800,6002,0
5 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5962,0
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,5
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
8 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,5116,5
9 Бостон Селтикс5126255493-5345770,5106,5
10 Атланта Хоукс4924255475-5455730,4907,5
11 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,5
12 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35314,5
14 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24519,5
15 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,5
3 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6736,5
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Лос-Анджелес Клипперс5226265508-5538780,50015,5
8 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5021295447-5633710,42019,5
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36722,0
13 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35323,0
14 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29225,5
15 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28626,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс4930195272-5157790,6120,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,0
3 Торонто Рэпторс4724235052-5013710,5115,0
4 Бостон Селтикс5126255493-5345770,5105,0
5 Нью-Йорк Никс5023275192-5240730,4607,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Кливленд Кавальерс5030205355-5123800,6001,5
3 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5961,5
4 Индиана Пэйсерс5118335541-5644690,35314,0
5 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24519,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5032185454-5227820,6400,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
3 Атланта Хоукс4924255475-5455730,4907,5
4 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,5
5 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5021295447-5633710,4208,5
5 Оклахома-Сити Тандер4814344836-5184620,29214,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5037135508-5100870,7403,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5226265508-5538780,50015,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5118335585-5849690,35323,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5235175822-5626870,6730,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,5
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,5
4 Нью-Орлеан Пеликанс4918315172-5388670,36715,5
5 Хьюстон Рокетс4914355306-5725630,28619,5

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