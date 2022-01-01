Свернуть список

Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
31 Россия вр Игорь Шестёркин
59:32
40 Россия вр Александр Георгиев
6 США зщ Зак Джонс
10:04
8 США зщ Джейкоб Труба
27:41
25 Чехия зщ Либор Гайек
10:41
45 Канада зщ Брэйден Шнайдер
21:47
55 США зщ Райан Линдгрен
19:20
79 США зщ К'Андре Миллер
26:04
10 Россия нп Артемий Панарин
19:01
13 Канада нп Алекси Лафренье
14:04
14 Канада нп Грег Маккегг
11:55
15 Канада нп Жюльен Готье
08:40
16 Канада нп Райан Строум
18:44
17 США нп Кевин Руни
13:39
20 США нп Крис Крайдер
22:46
21 Канада нп Баркли Гудроу
16:50
29 Канада нп Драйден Хант
13:11
75 Канада нп Райан Ривз
12:01
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
22:00
47 Канада нп Морган Бэррон
06:55
30 США вр Спенсер Найт
57:16
72 Россия вр Сергей Бобровский
5 Канада зщ Аарон Экблад
28:28
7 Чехия зщ Радко Гудас
15:32
22 США зщ Чейз Приски
10:22
42 Швеция зщ Густав Форслинг
20:52
52 Канада зщ Маккензи Уигар
23:44
62 Канада зщ Брэндон Монтур
16:29
9 Канада нп Сэм Беннетт
15:54
10 Канада нп Энтони Дюклер
16:54
11 Канада нп Джонатан Юбердо
22:26
13 Канада нп Сэм Райнхарт
18:45
15 Финляндия нп Антон Лунделль
17:05
16 Финляндия нп Александр Барков
24:19
17 Канада нп Мэйсон Марчмент
09:57
23 Канада нп Картер Вераге
15:49
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
11:32
74 Канада нп Оуэн Типпетт
10:21
94 Канада нп Райан Ломберг
09:36
77 США нп Фрэнк Ватрано
08:07
Главные тренеры
Канада Жерар Галлан
Канада Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
30.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Флорида Пантерз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 6 БФлорида Пантерз
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
18.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Флорида Пантерз
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Флорида Пантерз
11.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 5Флорида Пантерз
05.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
9 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close