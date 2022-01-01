Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Флорида Пантерз
Санрайз
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|
59:32
|40
|вр
|Александр Георгиев
|6
|зщ
|Зак Джонс
|
10:04
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|
27:41
|25
|зщ
|Либор Гайек
|
10:41
|45
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|
21:47
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|
19:20
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|
26:04
|10
|нп
|Артемий Панарин
|
19:01
|13
|нп
|Алекси Лафренье
|
14:04
|14
|нп
|Грег Маккегг
|
11:55
|15
|нп
|Жюльен Готье
|
08:40
|16
|нп
|Райан Строум
|
18:44
|17
|нп
|Кевин Руни
|
13:39
|20
|нп
|Крис Крайдер
|
22:46
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|
16:50
|29
|нп
|Драйден Хант
|
13:11
|75
|нп
|Райан Ривз
|
12:01
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|
22:00
|47
|нп
|Морган Бэррон
|
06:55
|30
|вр
|Спенсер Найт
|
57:16
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|5
|зщ
|Аарон Экблад
|
28:28
|7
|зщ
|Радко Гудас
|
15:32
|22
|зщ
|Чейз Приски
|
10:22
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|
20:52
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|
23:44
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|
16:29
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|
15:54
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|
16:54
|11
|нп
|Джонатан Юбердо
|
22:26
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|
18:45
|15
|нп
|Антон Лунделль
|
17:05
|16
|нп
|Александр Барков
|
24:19
|17
|нп
|Мэйсон Марчмент
|
09:57
|23
|нп
|Картер Вераге
|
15:49
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|
11:32
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|
10:21
|94
|нп
|Райан Ломберг
|
09:36
|77
|нп
|Фрэнк Ватрано
|
08:07
Главные тренеры
|Жерар Галлан
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
|30.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|18.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|05.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|9
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|10
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|11
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|12
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|14
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|16
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|17
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|20
|Ванкувер Кэнакс
|45
|15
|2
|3
|3
|3
|19
|113-122
|46
|51,1
|21
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|25
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|26
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|27
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|29
|Оттава Сенаторз
|39
|11
|2
|1
|1
|3
|21
|109-132
|32
|41,0
|30
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|31
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|8
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|11
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|12
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|13
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|15
|Оттава Сенаторз
|39
|11
|2
|1
|1
|3
|21
|109-132
|32
|41,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|6
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|8
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|9
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|12
|Ванкувер Кэнакс
|45
|15
|2
|3
|3
|3
|19
|113-122
|46
|51,1
|13
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|16
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|6
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|37
|13
|1
|1
|3
|3
|16
|89-101
|36
|48,6
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|4
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|7
|Оттава Сенаторз
|39
|11
|2
|1
|1
|3
|21
|109-132
|32
|41,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|45
|21
|5
|1
|2
|2
|14
|140-123
|58
|64,4
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|2
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|4
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|7
|Ванкувер Кэнакс
|45
|15
|2
|3
|3
|3
|19
|113-122
|46
|51,1
|8
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6