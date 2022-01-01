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Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мэйпл Лифс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
32 США вр Джон Гиллис
40:00
40 Швейцария вр Акира Шмид
20:00
2 Канада зщ Колтон Уайт
15:32
24 Канада зщ Тай Смит
21:45
28 Канада зщ Дэймон Сиверсон
20:32
33 Канада зщ Райан Грейвз
21:04
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
19:20
76 Канада зщ Пи Кей Суббэн
17:32
11 Швеция нп Андреас Юнссон
13:05
13 Швейцария нп Нико Хишир
16:34
14 Канада нп Натан Бастиан
14:25
16 США нп Джимми Веси
14:41
17 Беларусь нп Егор Шарангович
18:25
18 Канада нп Доусон Мерсер
15:17
37 Чехия нп Павел Заха
14:39
59 Финляндия нп Янне Куокканен
12:13
63 Швеция нп Йеспер Братт
17:00
70 Швеция нп Йеспер Боквист
11:23
86 США нп Джек Хьюз
18:51
90 Словакия нп Томаш Татар
13:42
35 Чехия вр Петр Мразек
00:00
36 США вр Джек Кэмпбелл
60:00
3 США зщ Джастин Холл
21:21
23 Канада зщ Трэвис Дермотт
17:05
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
18:10
38 Швеция зщ Расмус Сандин
20:16
44 Канада зщ Морган Райлли
21:39
78 Канада зщ Ти Джей Броди
18:42
15 Канада нп Александр Керфут
14:25
16 Канада нп Митчелл Марнер
15:37
19 Канада нп Джейсон Спецца
12:52
24 Канада нп Уэйн Симмондс
12:39
25 Чехия нп Ондржей Каше
15:31
34 США нп Остон Мэттьюс
15:28
47 Швеция нп Пьер Энгвалль
12:53
58 Канада нп Майкл Бантинг
12:55
64 Чехия нп Давид Кемпф
18:13
65 Россия нп Илья Михеев
14:30
88 Швеция нп Вильям Нюландер
15:47
91 Канада нп Джон Таварес
15:57
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4Нью-Джерси Дэвилз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 7Торонто Мэйпл Лифс
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 1Нью-Джерси Дэвилз
06.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 0 ОТНью-Джерси Дэвилз
12.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
24.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
8 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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