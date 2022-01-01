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Филадельфия Флайерз - Виннипег Джетс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Виннипег Джетс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Виннипег Джетс
Виннипег
35 Канада вр Мартин Джонс
79 Канада вр Картер Харт
3 США зщ Кейт Яндл
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
9 Россия зщ Иван Проворов
45 США зщ Кэм Йорк
61 США зщ Джастин Браун
70 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
11 Канада нп Трэвис Конечны
17 Канада нп Зак Макьюэн
20 США нп Джерри Мейхью
21 Канада нп Скотт Лотон
23 Швеция нп Оскар Линдблом
25 США нп Джеймс ван Римсдайк
28 Канада нп Клод Жиру
48 Канада нп Морган Фрост
71 США нп Макс Уиллман
76 Канада нп Исаак Рэтклифф
82 Канада нп Коннор Буннаман
89 США нп Кэм Аткинсон
1 Канада вр Эрик Комри
37 США вр Коннор Хеллебайк
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
14 Финляндия зщ Вилле Хейнола
44 Канада зщ Джош Моррисси
65 Канада зщ Джонатан Ковачевич
88 США зщ Нейт Шмидт
9 США нп Эндрю Копп
12 Канада нп Дженсен Харкинс
17 Канада нп Адам Лаури
21 США нп Доминик Тонинато
22 США нп Остин Погански
25 США нп Пол Штястны
26 США нп Блейк Уилер
55 Канада нп Марк Шайфли
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
81 США нп Кайл Коннор
91 Канада нп Коул Перфетти
93 Финляндия нп Кристиан Весалайнен
Главные тренеры
Канада Майк Йео (и.о.)
Канада Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
22.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 2Виннипег Джетс
16.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 3Филадельфия Флайерз
29.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 1Виннипег Джетс
09.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 1Филадельфия Флайерз
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Виннипег Джетс
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
22.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Филадельфия Флайерз
18.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Виннипег Джетс
29.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
08.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 3Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
8 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
9 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
10 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
11 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
6 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
7 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4522325211151-1206167,8
4 Вашингтон Кэпиталз4520222712145-1225763,3
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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