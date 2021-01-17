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Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 США вр Кейси Десмит
35 Канада вр Тристан Джерри
2 США зщ Чад Руведел
5 Канада зщ Майк Мэтисон
6 США зщ Джон Марино
8 США зщ Брайан Дюмулен
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
58 Канада зщ Крис Летанг
9 Канада нп Эван Родригес
11 США нп Брайан Бойл
12 США нп Зак Астон-Риз
17 США нп Брайан Раст
23 Канада нп Брок Макгинн
42 Финляндия нп Каспери Капанен
49 Чехия нп Доминик Симон
59 США нп Джейк Гюнцель
67 Чехия нп Радим Зогорна
71 Россия нп Евгений Малкин
77 Канада нп Джефф Картер
87 Канада нп Сидни Кросби
30 Россия вр Илья Самсонов
41 Чехия вр Витек Ванечек
2 Канада зщ Джастин Шульц
9 Россия зщ Дмитрий Орлов
42 Словакия зщ Мартин Фегервары
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
74 США зщ Джон Карлсон
3 США зщ Ник Дженсен
8 Россия нп Александр Овечкин
10 Нидерланды нп Даниэль Спронг
19 Швеция нп Никлас Бекстрём
20 Дания нп Ларс Эллер
21 США нп Гарнет Хэтэуэй
24 Канада нп Коннор Макмайкл
26 США нп Ник Дауд
43 Канада нп Том Уилсон
62 Швеция нп Карл Хагелин
73 США нп Конор Шири
91 США нп Джо Снивли
92 Россия нп Евгений Кузнецов
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Питтсбург Пингвинз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Питтсбург Пингвинз
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
17.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
14.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Вашингтон Кэпиталз
20.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
17.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3 БВашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
9 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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