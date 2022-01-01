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Тампа-Бэй Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1 Канада вр Брайан Эллиотт
88 Россия вр Андрей Василевский
3 Швеция зщ Фредрик Классон
27 США зщ Райан Макдона
44 Чехия зщ Ян Рутта
52 Канада зщ Кэл Фут
77 Швеция зщ Виктор Хедман
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
7 Канада нп Мэтью Жозеф
10 Канада нп Кори Перри
13 Канада нп Борис Катчук
14 США нп Пэт Марун
16 Канада нп Тейлор Рэддиш
17 Канада нп Алекс Киллорн
18 Чехия нп Ондржей Палат
21 Канада нп Брейден Пойнт
41 Франция нп Пьер-Эдуар Белльмар
71 Канада нп Энтони Чирелли
79 США нп Росс Колтон
91 Канада нп Стивен Стэмкос
36 Канада вр Закари Савченко
47 Канада вр Джеймс Раймер
24 США зщ Джейкоб Мегна
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
53 Канада зщ Николя Мелош
88 Канада зщ Брент Бёрнс
21 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
38 Канада зщ Марио Ферраро
11 Канада нп Эндрю Кольяно
13 США нп Ник Бонино
18 Канада нп Лэйн Педерсон
28 Швейцария нп Тимо Майер
39 Канада нп Логан Кутюр
48 Чехия нп Томаш Гертл
73 Канада нп Ноа Грегор
76 Швеция нп Йонатан Дален
83 США нп Мэтт Ньето
92 Латвия нп Рудольф Балцерс
94 Россия нп Александр Барабанов
42 Канада нп Джона Гаджович
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Боб Бугнер
История личных встреч
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 1Сан-Хосе Шаркс
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Сан-Хосе Шаркс
06.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Сан-Хосе Шаркс
09.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
20.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
13.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 3Сан-Хосе Шаркс
17.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Сан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
9 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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