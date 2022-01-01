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Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Оттава Сенаторз
Оттава
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
3 Канада зщ Адам Пелеч
4 США зщ Энди Грин
8 Канада зщ Ноа Добсон
24 США зщ Скотт Мейфилд
33 Словакия зщ Здено Хара
6 Канада зщ Райан Пулок
11 США нп Зак Паризе
12 Канада нп Джош Бейли
13 Канада нп Мэтью Барзал
15 Канада нп Кэл Клаттербак
17 Канада нп Мэтт Мартин
18 Канада нп Энтони Бовиллье
21 США нп Кайл Палмьери
26 США нп Оливер Вальстрём
27 США нп Андерс Ли
29 США нп Брок Нельсон
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
53 Канада нп Кейси Сизикас
30 Канада вр Мэтт Мюррей
31 Швеция вр Антон Форсберг
2 Россия зщ Артём Зуб
3 Канада зщ Джош Браун
5 Канада зщ Ник Холден
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
72 Канада зщ Тома Шабо
98 Канада зщ Виктор Мете
7 США нп Брэди Ткачук
10 Канада нп Алекс Форментон
13 США нп Зак Сэнфорд
14 Канада нп Кларк Бишоп
16 США нп Остин Уотсон
17 США нп Адам Годетт
18 Германия нп Тим Штюцле
21 Канада нп Ник Пол
47 США нп Марк Кастелиц
63 Канада нп Тайлер Эннис
71 Канада нп Крис Тирни
75 Россия нп Егор Соколов
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Нью-Йорк Айлендерс
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Оттава Сенаторз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4 БОттава Сенаторз
29.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 3Оттава Сенаторз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
02.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6Оттава Сенаторз
26.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 2Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
9 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
26 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
12 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
7 Нью-Йорк Айлендерс371311331689-1013648,6
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз3911211321109-1323241,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4515233319113-1224651,1
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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