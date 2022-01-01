Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
|33
|вр
|Давид Риттих
|74
|вр
|Юусе Сарос
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|45
|зщ
|Александр Каррье
|59
|зщ
|Роман Йози
|90
|зщ
|Марк Боровецки
|55
|зщ
|Филипп Майерс
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|9
|нп
|Филип Форсберг
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|11
|нп
|Люк Канин
|13
|нп
|Яков Тренин
|21
|нп
|Ник Казинс
|26
|нп
|Филип Томасино
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|84
|нп
|Таннер Жанно
|92
|нп
|Райан Джохансен
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|28
|нп
|Ээли Толванен
|35
|вр
|Тэтчер Демко
|41
|вр
|Ярослав Галак
|2
|зщ
|Люк Шенн
|23
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|43
|зщ
|Куинн Хьюз
|47
|зщ
|Ноа Юульсен
|57
|зщ
|Тайлер Майерс
|77
|зщ
|Брэд Хант
|6
|нп
|Брок Бёзер
|8
|нп
|Конор Гарланд
|9
|нп
|Джей Ти Миллер
|15
|нп
|Мэттью Хаймор
|18
|нп
|Джейсон Дикинсон
|39
|нп
|Алекс Чиассон
|40
|нп
|Элиас Петтерссон
|53
|нп
|Бо Хорват
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|91
|нп
|Юхо Ламмикко
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|92
|нп
|Василий Подколзин
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Брюс Будро
История личных встреч
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|14.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|8
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|10
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|11
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|12
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|13
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|14
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|16
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|17
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|20
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|26
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|27
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|29
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|30
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|31
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|8
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|12
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|13
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|15
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|6
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|8
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|9
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|12
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|16
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|7
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|4
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|44
|11
|1
|2
|1
|6
|23
|115-152
|35
|39,8
|7
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|43
|25
|4
|3
|0
|3
|8
|181-126
|67
|77,9
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|42
|16
|5
|2
|1
|1
|17
|126-127
|48
|57,1
|6
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|43
|7
|3
|0
|4
|0
|29
|94-163
|24
|27,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|45
|20
|2
|4
|1
|2
|16
|153-135
|55
|61,1
|2
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|4
|Калгари Флэймз
|40
|17
|2
|2
|0
|6
|13
|128-99
|48
|60,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|7
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6