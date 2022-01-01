Свернуть список

Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
33 Чехия вр Давид Риттих
74 Финляндия вр Юусе Сарос
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
45 Канада зщ Александр Каррье
59 Швейцария зщ Роман Йози
90 Канада зщ Марк Боровецки
55 Канада зщ Филипп Майерс
57 Канада зщ Данте Фаббро
9 Швеция нп Филип Форсберг
10 Канада нп Колтон Сиссонс
11 США нп Люк Канин
13 Россия нп Яков Тренин
21 Канада нп Ник Казинс
26 Канада нп Филип Томасино
47 США нп Майкл Маккэррон
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
84 Канада нп Таннер Жанно
92 Канада нп Райан Джохансен
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
28 Финляндия нп Ээли Толванен
35 США вр Тэтчер Демко
41 Словакия вр Ярослав Галак
2 Канада зщ Люк Шенн
23 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
43 США зщ Куинн Хьюз
47 Канада зщ Ноа Юульсен
57 Канада зщ Тайлер Майерс
77 Канада зщ Брэд Хант
6 США нп Брок Бёзер
8 США нп Конор Гарланд
9 США нп Джей Ти Миллер
15 Канада нп Мэттью Хаймор
18 Канада нп Джейсон Дикинсон
39 Канада нп Алекс Чиассон
40 Швеция нп Элиас Петтерссон
53 Канада нп Бо Хорват
64 США нп Тайлер Мотт
91 Финляндия нп Юхо Ламмикко
70 Канада нп Таннер Пирсон
92 Россия нп Василий Подколзин
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Брюс Будро
История личных встреч
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 3Ванкувер Кэнакс
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Нэшвилл Предаторз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 2Нэшвилл Предаторз
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 6Ванкувер Кэнакс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Нэшвилл Предаторз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Ванкувер Кэнакс
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
07.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 3Нэшвилл Предаторз
03.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
14.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 7Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
17 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
9 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4216521117126-1274857,1
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4017220613128-994860,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close