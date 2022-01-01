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Даллас Старз - Калгари Флэймз 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
02 февраля 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Калгари Флэймз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Калгари Флэймз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Калгари Флэймз
Калгари
29 США вр Джейк Эттингер
35 Россия вр Антон Худобин
2 Финляндия зщ Яни Хаканпяя
3 Швеция зщ Йон Клингберг
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
20 США зщ Райан Сутер
23 Финляндия зщ Эса Линделль
44 Канада зщ Джоэль Хэнли
11 США нп Люк Гленденинг
12 Чехия нп Радек Факса
14 Канада нп Джейми Бенн
16 США нп Джо Павелски
21 США нп Джейсон Робертсон
24 Финляндия нп Роопе Хинц
34 Россия нп Денис Гурьянов
40 Швеция нп Якоб Петерсон
47 Россия нп Александр Радулов
64 США нп Таннер Керо
91 Канада нп Тайлер Сегин
13 Канада нп Райли Дамиани
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
80 Чехия вр Даниэль Владарж
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
8 Канада зщ Кристофер Танев
16 Россия зщ Никита Задоров
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
55 США зщ Ноа Ханифин
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
13 США нп Джонни Годро
17 Канада нп Милан Лучич
19 США нп Мэттью Ткачук
20 США нп Блейк Коулман
22 США нп Тревор Льюис
23 Канада нп Шон Монахан
24 Канада нп Бретт Ритчи
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
29 Канада нп Диллон Дюбе
63 Словакия нп Адам Ружичка
88 Канада нп Эндрю Манджапане
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Дэррил Саттер
История личных встреч
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 ОТДаллас Старз
21.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз3 : 7Даллас Старз
19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Старз2 : 1Калгари Флэймз
16.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз4 : 5 ОТДаллас Старз
15.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Калгари Флэймз2 : 0Даллас Старз
14.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Старз5 : 4Калгари Флэймз
12.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Даллас Старз2 : 3Калгари Флэймз
23.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 5Калгари Флэймз
14.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Даллас Старз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 БКалгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
17 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
9 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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