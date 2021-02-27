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Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 февраля 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Аризона Койотс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Аризона Койотс
Глендейл
35 Канада вр Дарси Кемпер
39 Чехия вр Павел Францоуз
3 США зщ Джек Джонсон
6 США зщ Эрик Джонсон
7 Канада зщ Девон Тэйвз
8 Канада зщ Кейл Макар
49 Канада зщ Самуэль Жирар
56 Канада зщ Кёртис Макдермид
28 Канада зщ Райан Мюррей
9 Канада нп Дилан Сикура
11 Россия нп Михаил Мальцев
13 Россия нп Валерий Ничушкин
16 Канада нп Николя Обе-Кюбель
17 Канада нп Тайсон Джост
25 Канада нп Логан О'Коннор
37 США нп Джей Ти Комфер
91 Канада нп Назем Кадри
92 Швеция нп Габриэль Ландеског
95 Швеция нп Андре Бураковски
96 Финляндия нп Микко Рантанен
31 Канада вр Скотт Уэджвуд
70 Чехия вр Карел Веймелка
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
14 США зщ Шейн Гостисбер
46 Россия зщ Илья Любушкин
62 Швейцария зщ Янис Мозер
86 Швеция зщ Антон Строльман
61 Канада зщ Дайсин Мэйо
8 США нп Ник Шмальц
9 США нп Клейтон Келлер
10 США нп Райан Дзингел
16 Канада нп Эндрю Лэдд
17 США нп Алекс Гальченюк
20 Канада нп Райли Нэш
26 Франция нп Антуан Руссель
36 США нп Кристиан Фишер
67 Канада нп Лоусон Круз
72 США нп Трэвис Бойд
81 США нп Фил Кессел
38 Канада нп Лиам О'Брайен
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 5Колорадо Эвеланш
15.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 БАризона Койотс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Аризона Койотс
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 3Аризона Койотс
24.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4 БКолорадо Эвеланш
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5Колорадо Эвеланш
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТАризона Койотс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3Аризона Койотс
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Колорадо Эвеланш
27.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
13 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
17 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
9 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4411121623115-1523539,8
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш432543038181-1266777,9
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс43730402994-1632427,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4520241216153-1355561,1
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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