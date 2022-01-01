Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
02 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Баффало Сэйбрз
Баффало
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|90
|вр
|Робин Ленер
|3
|зщ
|Брейден Макнэбб
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|27
|зщ
|Ши Теодор
|42
|зщ
|Даниил Мироманов
|6
|зщ
|Кейдан Корчак
|10
|нп
|Николя Руа
|19
|нп
|Райлли Смит
|21
|нп
|Бретт Хауден
|26
|нп
|Маттиас Янмарк
|28
|нп
|Уильям Каррье
|41
|нп
|Нолан Патрик
|55
|нп
|Киган Колесар
|61
|нп
|Марк Стоун
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
|31
|вр
|Дастин Токарски
|41
|вр
|Крэйг Андерсон
|8
|зщ
|Роберт Хег
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|13
|зщ
|Марк Писик
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|26
|зщ
|Расмус Далин
|45
|зщ
|Кейси Фицджеральд
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|15
|нп
|Джон Хэйден
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|20
|нп
|Коди Икин
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|24
|нп
|Дилан Козенс
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|89
|нп
|Алекс Так
|96
|нп
|Андерс Бьорк
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|74
|нп
|Расмус Асплунд
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дон Гранато
История личных встреч
|29.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|18.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|8
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|10
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|11
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|12
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|13
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|14
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|16
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|17
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|18
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|19
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|20
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|26
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|27
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|29
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|30
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|31
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|8
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|12
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|13
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|15
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|6
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|8
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|9
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|10
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|12
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6
|16
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|46
|20
|3
|2
|2
|7
|12
|149-125
|59
|64,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|38
|14
|1
|1
|3
|3
|16
|93-102
|38
|50,0
|7
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|4
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|7
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|6
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|2
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|4
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|5
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|41
|17
|2
|3
|0
|3
|16
|137-135
|47
|57,3
|7
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|45
|12
|1
|1
|1
|3
|27
|118-159
|32
|35,6