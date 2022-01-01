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Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
02 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Баффало Сэйбрз
Баффало
39 Канада вр Лоран Броссуа
90 Швеция вр Робин Ленер
3 Канада зщ Брейден Макнэбб
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
17 Канада зщ Бен Хаттон
27 Канада зщ Ши Теодор
42 Россия зщ Даниил Мироманов
6 Канада зщ Кейдан Корчак
10 Канада нп Николя Руа
19 Канада нп Райлли Смит
21 Канада нп Бретт Хауден
26 Швеция нп Маттиас Янмарк
28 Канада нп Уильям Каррье
41 Канада нп Нолан Патрик
55 Канада нп Киган Колесар
61 Канада нп Марк Стоун
63 Россия нп Евгений Дадонов
67 США нп Макс Пасиоретти
71 Швеция нп Вильям Карлссон
81 Канада нп Джонатан Маршессо
31 Канада вр Дастин Токарски
41 США вр Крэйг Андерсон
8 Швеция зщ Роберт Хег
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
13 Канада зщ Марк Писик
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
26 Швеция зщ Расмус Далин
45 США зщ Кейси Фицджеральд
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
15 США нп Джон Хэйден
19 Канада нп Пейтон Кребс
20 Канада нп Коди Икин
21 США нп Кайл Окпосо
24 Канада нп Дилан Козенс
53 Канада нп Джефф Скиннер
71 Швеция нп Виктор Олофссон
89 США нп Алекс Так
96 США нп Андерс Бьорк
72 США нп Тейдж Томпсон
74 Швеция нп Расмус Асплунд
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
США Дон Гранато
История личных встреч
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Баффало Сэйбрз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 БВегас Голден Найтс
18.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
13 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
17 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
18 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
19 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
30 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
31 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
9 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
10 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
11 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6
16 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4620322712149-1255964,1
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс381411331693-1023850,0
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
5 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
6 Эдмонтон Ойлерз4117230316137-1354757,3
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4512111327118-1593235,6

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