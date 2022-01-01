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Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки
0 США лёг Крис Смит
0
2 США лёг Кейд Каннингем
6
5 США защ Фрэнк Джексон
13
6 США защ Хамиду Диалло
12
7 США раз Киллиан Хейз
7
8 США лёг Трей Лайлз
9
9 США фор Джерами Грант
15
12 США фор Айзея Ливерс
0
13 Канада цен Келли Олиник
3
14 США защ Кассиус Стэнли
0
17 США защ Родни Макгрудер
0
18 Канада защ Кори Джозеф
18
20 США лёг Джош Джексон
0
24 США фор Джаморко Пикетт
0
28 США цен Айзея Стюарт
8
38 США защ Сабен Ли
0
41 США лёг Саддик Бей
7
55 США цен Лука Гарза
0
Очки
0 Бразилия защ Диди Лозада
0
1 США фор Зайон Уильямсон
0
3 США защ Джош Харт
0
4 США защ Девонте Грэм
6
5 США фор Херберт Джонс
6
6 Канада защ Никил Александер-Уолкер
14
8 США фор Наджи Маршалл
0
9 Испания цен Вилли Эрнангомес
11
10 США цен Джексон Хэйс
6
12 США лёг Гэри Кларк
5
13 США защ Кайра Льюис
0
14 США лёг Брэндон Ингрэм
26
15 США защ Хосе Альварадо
10
17 Литва цен Йонас Валанчюнас
13
25 США защ Трей Мёрфи
12
31 Чехия защ Томаш Саторански
0
32 Судан фор Веньен Габриэль
0
41 США защ Гарретт Темпл
0
Главные тренеры
США Дуэйн Кейси
История личных встреч
11.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 93Детройт Пистонс
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс128 : 118Детройт Пистонс
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс123 : 112Нью-Орлеан Пеликанс
14.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 117Нью-Орлеан Пеликанс
10.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс103 : 105Детройт Пистонс
24.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс94 : 98Детройт Пистонс
09.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс108 : 116Нью-Орлеан Пеликанс
13.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс103 : 118Нью-Орлеан Пеликанс
09.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс112 : 109Детройт Пистонс
02.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 86Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6339,0
5 Майами Хит5132195546-5349830,6279,0
6 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5231215811-5659830,59610,5
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,52114,5
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,46917,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
25 Нью-Орлеан Пеликанс5018325262-5481680,36022,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24528,0
30 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
5 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5961,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,0
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
8 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,0
12 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
14 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24519,0
15 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5018325262-5481680,36022,5
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,0
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
3 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5961,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
5 Детройт Пистонс4912375014-5469610,24519,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
4 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,0
5 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5018325262-5481680,36015,5
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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