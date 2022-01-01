Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 02.02.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
|
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
|
6
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
|
13
|6
|защ
|Хамиду Диалло
|
12
|7
|раз
|Киллиан Хейз
|
7
|8
|лёг
|Трей Лайлз
|
9
|9
|фор
|Джерами Грант
|
15
|12
|фор
|Айзея Ливерс
|
0
|13
|цен
|Келли Олиник
|
3
|14
|защ
|Кассиус Стэнли
|
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
|
0
|18
|защ
|Кори Джозеф
|
18
|20
|лёг
|Джош Джексон
|
0
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
|
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
|
8
|38
|защ
|Сабен Ли
|
0
|41
|лёг
|Саддик Бей
|
7
|55
|цен
|Лука Гарза
|
0
|Очки
|0
|защ
|Диди Лозада
|
0
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
|
0
|3
|защ
|Джош Харт
|
0
|4
|защ
|Девонте Грэм
|
6
|5
|фор
|Херберт Джонс
|
6
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
|
14
|8
|фор
|Наджи Маршалл
|
0
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
|
11
|10
|цен
|Джексон Хэйс
|
6
|12
|лёг
|Гэри Кларк
|
5
|13
|защ
|Кайра Льюис
|
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
|
26
|15
|защ
|Хосе Альварадо
|
10
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
|
13
|25
|защ
|Трей Мёрфи
|
12
|31
|защ
|Томаш Саторански
|
0
|32
|фор
|Веньен Габриэль
|
0
|41
|защ
|Гарретт Темпл
|
0
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|11.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 93
|25.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 118
|15.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 112
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 117
|10.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 105
|24.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 98
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 116
|13.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 118
|09.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 109
|02.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|9,0
|5
|Майами Хит
|51
|32
|19
|5546-5349
|83
|0,627
|9,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|9,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|10,0
|8
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|10,5
|9
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|11,0
|10
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|11
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|12
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|13,0
|14
|Торонто Рэпторс
|48
|25
|23
|5158-5113
|73
|0,521
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|16,5
|19
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|17,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|17,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|24
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|22,5
|25
|Нью-Орлеан Пеликанс
|50
|18
|32
|5262-5481
|68
|0,360
|22,5
|26
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|28,0
|30
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|30,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|0,0
|2
|Майами Хит
|51
|32
|19
|5546-5349
|83
|0,627
|0,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|0,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,0
|5
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|1,5
|6
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|2,0
|7
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,0
|8
|Торонто Рэпторс
|48
|25
|23
|5158-5113
|73
|0,521
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|8,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|8,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|13,5
|14
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|19,0
|15
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|21,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,0
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|5
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|6
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|50
|18
|32
|5262-5481
|68
|0,360
|22,5
|13
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|48
|25
|23
|5158-5113
|73
|0,521
|5,0
|4
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|49
|31
|18
|5439-5350
|80
|0,633
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|52
|31
|21
|5811-5659
|83
|0,596
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|13,5
|5
|Детройт Пистонс
|49
|12
|37
|5014-5469
|61
|0,245
|19,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|51
|32
|19
|5546-5349
|83
|0,627
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|49
|23
|26
|5274-5395
|72
|0,469
|8,0
|5
|Орландо Мэджик
|51
|11
|40
|5230-5630
|62
|0,216
|21,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|1,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,0
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|15,0
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|50
|18
|32
|5262-5481
|68
|0,360
|15,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|19,5