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Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Вашингтон Уизардс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Очки
0 США защ Донте Дивинченцо
7
3 США раз Джордж Хилл
0
5 США фор Родни Худ
0
7 США защ Грейсон Аллен
10
9 США фор Бобби Портис
17
11 США цен Брук Лопес
0
13 Нигерия фор Джордан Нвора
0
21 США раз Джру Холидэй
19
22 США лёг Крис Миддлтон
10
23 США защ Уэсли Мэттьюз
2
24 США лёг Пэт Коннотон
6
28 Канада Lindell Wigginton
0
34 Греция фор Яннис Адетокунбо
31
37 США лёг Шеми Оджелей
0
43 Греция лёг Таннасис Адетокунбо
0
54 Грузия фор Александр Мамукелашвили
2
Очки
1 США защ Кентавиус Колдуэлл-Поуп
12
3 США защ Брэдли Бил
0
4 США защ Аарон Холидей
3
5 США защ Кассиус Уинстон
0
6 США цен Монтрезл Харрелл
18
8 Япония фор Руи Хатимура
8
9 Израиль защ Дени Авдия
6
13 США цен Томас Брайант
5
14 США фор Айзея Тодд
0
16 США фор Энтони Гилл
0
17 Франция защ Жоэль Ээи
0
19 Бразилия защ Рауль Нето
3
21 США цен Дэниел Гэффорд
2
24 США фор Кори Кисперт
7
26 США раз Спенсер Динвидди
7
33 США лёг Кайл Кузма
25
42 Латвия лёг Давис Бертанс
0
Главные тренеры
США Майк Буденхольцер
История личных встреч
08.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс101 : 94Милуоки Бакс
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс135 : 134Вашингтон Уизардс
16.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс122 : 133Милуоки Бакс
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 125Милуоки Бакс
12.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс113 : 126Милуоки Бакс
25.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс134 : 137Милуоки Бакс
29.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс151 : 131Вашингтон Уизардс
07.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс148 : 129Вашингтон Уизардс
03.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс115 : 131Милуоки Бакс
12.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс113 : 106Милуоки Бакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6339,0
5 Майами Хит5132195546-5349830,6279,0
6 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5231215811-5659830,59610,5
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,52114,5
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,46917,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
25 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
5 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5961,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,0
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
8 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,0
12 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
15 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,0
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
3 Милуоки Бакс5231215811-5659830,5961,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
4 Вашингтон Уизардс4923265274-5395720,4698,0
5 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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