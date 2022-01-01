Свернуть список

Торонто Рэпторс - Майами Хит прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
02 февраля 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Майами Хит, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит
Майами
Очки
1 Словения раз Горан Драгич
0
3 Великобритания лёг О Джи Ануноби
11
4 США лёг Скотти Барнс
11
5 Нигерия фор Прешес Ачиува
12
11 США фор Джастин Шампани
0
13 США защ Дэвид Джонсон
0
14 Украина лёг Святослав Михайлюк
0
17 Германия защ Исаак Бонга
0
18 Япония фор Юта Ватанабэ
0
22 США защ Малачи Флинн
0
23 США раз Фред Ванвлит
21
24 Канада фор Кем Берч
0
25 Канада фор Крис Буше
2
33 США защ Гари Трент-мл.
33
43 Камерун фор Паскаль Сиакам
16
45 Канада защ Далано Бэнтон
2
Очки
2 Нигерия раз Гэйб Винсент
3
4 США защ Виктор Оладипо
0
5 США раз Кайл Гай
0
7 США раз Кайл Лоури
0
8 США фор Маркиф Моррис
0
11 Нигерия фор Кези Окпала
0
13 США цен Эдрис Адебайо
32
14 США защ Тайлер Хироу
18
16 США фор Калеб Мартин
7
17 США фор Пи Джей Такер
12
21 США цен Дуэйн Дедмон
4
22 США лёг Джимми Батлер
16
30 Габон фор Крис Сильва
0
31 США защ Макс Страс
9
40 США фор Юдонис Хаслем
0
55 США защ Дункан Робинсон
5
77 Турция цен Омер Юртсевен
0
Главные тренеры
США Ник Нёрс
США Эрик Споэльстра
История личных встреч
30.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит120 : 124 ОТТоронто Рэпторс
18.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 99Торонто Рэпторс
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 108Торонто Рэпторс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 81Майами Хит
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 111Майами Хит
03.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит103 : 107Торонто Рэпторс
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит84 : 76Торонто Рэпторс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 121Майами Хит
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 109 ОТМайами Хит
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 125Торонто Рэпторс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6339,0
5 Майами Хит5132195546-5349830,6279,0
6 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,52114,5
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
25 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,0
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
8 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,0
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,5
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
15 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4825235158-5113730,5215,0
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5132195546-5349830,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,5
5 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close