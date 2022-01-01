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Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс
Денвер
Очки
0 США раз Д'Анджело Расселл
0
1 США защ Энтони Эдвардс
5
3 США фор Джейден Макдэниелс
4
4 США защ Джейлен Ноуэлл
10
5 США защ Малик Бисли
12
6 США защ Джордан Маклафлин
9
8 США фор Джарред Вандербилт
18
9 Аргентина защ Леандро Больмаро
0
10 США защ Джейк Лейман
0
11 США фор Наз Рид
12
12 США фор Торин Принс
23
13 США фор Натан Найт
2
20 Нигерия защ Джош Окоги
0
22 США защ Патрик Беверли
11
25 США защ Маккинли Райт
0
32 Доминиканская Республика цен Карл-Энтони Таунс
24
Очки
0 США фор Джамайкл Грин
12
0 США защ Маркус Ховард
7
1 США лёг Майкл Портер
0
3 США защ Бонс Хиланд
5
4 США фор Демаркус Казинс
0
5 США защ Уилл Бартон
13
6 США защ Брин Форбс
3
7 Аргентина защ Факундо Кампаццо
0
9 США защ Дэйвон Рид
10
11 США раз Монте Моррис
13
15 Сербия цен Никола Йокич
21
22 США фор Зеке Ннаджи
9
25 США защ Остин Риверс
3
27 США защ Джамал Маррей
0
31 Словения лёг Влатко Чанчар
0
32 США фор Джефф Грин
12
50 США фор Аарон Гордон
7
Главные тренеры
США Майк Мэлоун
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс107 : 124Миннесота Тимбервулвз
31.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз91 : 93Денвер Наггетс
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз103 : 114Денвер Наггетс
06.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс123 : 116Миннесота Тимбервулвз
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз109 : 124Денвер Наггетс
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс128 : 116Миннесота Тимбервулвз
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз100 : 107Денвер Наггетс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 100Миннесота Тимбервулвз
10.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз98 : 100Денвер Наггетс
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс99 : 95Миннесота Тимбервулвз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6408,5
5 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
6 Майами Хит5232205652-5459840,6159,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,0
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
25 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21230,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6201,0
3 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,5
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5196,0
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,5
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21222,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,5
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5493,5
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,0
5 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21221,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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