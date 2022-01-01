Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс прямая трансляция 02.02.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Денвер Наггетс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс
Денвер
|Очки
|0
|раз
|Д'Анджело Расселл
|
0
|1
|защ
|Энтони Эдвардс
|
5
|3
|фор
|Джейден Макдэниелс
|
4
|4
|защ
|Джейлен Ноуэлл
|
10
|5
|защ
|Малик Бисли
|
12
|6
|защ
|Джордан Маклафлин
|
9
|8
|фор
|Джарред Вандербилт
|
18
|9
|защ
|Леандро Больмаро
|
0
|10
|защ
|Джейк Лейман
|
0
|11
|фор
|Наз Рид
|
12
|12
|фор
|Торин Принс
|
23
|13
|фор
|Натан Найт
|
2
|20
|защ
|Джош Окоги
|
0
|22
|защ
|Патрик Беверли
|
11
|25
|защ
|Маккинли Райт
|
0
|32
|цен
|Карл-Энтони Таунс
|
24
|Очки
|0
|фор
|Джамайкл Грин
|
12
|0
|защ
|Маркус Ховард
|
7
|1
|лёг
|Майкл Портер
|
0
|3
|защ
|Бонс Хиланд
|
5
|4
|фор
|Демаркус Казинс
|
0
|5
|защ
|Уилл Бартон
|
13
|6
|защ
|Брин Форбс
|
3
|7
|защ
|Факундо Кампаццо
|
0
|9
|защ
|Дэйвон Рид
|
10
|11
|раз
|Монте Моррис
|
13
|15
|цен
|Никола Йокич
|
21
|22
|фор
|Зеке Ннаджи
|
9
|25
|защ
|Остин Риверс
|
3
|27
|защ
|Джамал Маррей
|
0
|31
|лёг
|Влатко Чанчар
|
0
|32
|фор
|Джефф Грин
|
12
|50
|фор
|Аарон Гордон
|
7
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|16.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 124
|31.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 93
|14.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 114
|06.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 116
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 124
|24.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 116
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 107
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 100
|10.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 100
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 95
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|8,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|9,5
|6
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|9,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|10,0
|8
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,0
|9
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|11,0
|10
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|11
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|12
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|13,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,0
|15
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|16,5
|19
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|17,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|17,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|24
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|22,5
|26
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|28,5
|30
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|1,0
|3
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|4
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|5
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|6
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|2,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,5
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|6,0
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|8,5
|12
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|14,0
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|22,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,0
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,0
|5
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|12,0
|6
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|22,0
|12
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,0
|13
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|49
|29
|20
|5481-5392
|78
|0,592
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,5
|4
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|14,0
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|3,5
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|8,0
|5
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|21,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|49
|28
|21
|5343-5238
|77
|0,571
|1,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|50
|25
|25
|5580-5531
|75
|0,500
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|49
|40
|9
|5530-5143
|89
|0,816
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|51
|38
|13
|5630-5208
|89
|0,745
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,0
|3
|Сан-Антонио Спёрс
|51
|19
|32
|5675-5680
|70
|0,373
|15,0
|4
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|19,5