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Чикаго Буллз - Орландо Мэджик прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
02 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Орландо Мэджик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Орландо Мэджик, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0 США защ Коби Уайт
9
2 США раз Лонзо Болл
0
5 США лёг Деррик Джонс
0
6 США защ Алекс Карузо
0
7 США лёг Трой Браун
9
8 США защ Зак Лавин
26
9 Черногория цен Никола Вучевич
16
11 США лёг Демар Дерозан
27
12 США защ Айо Досунму
8
13 США цен Тони Брэдли
2
14 США Malcolm Hill
0
19 Черногория цен Марко Симонович
0
21 США защ Мэтт Томас
3
24 Черногория защ Джавонт Грин
11
25 США цен Тайлер Кук
6
28 США лёг Альфонсо Маккинни
0
44 США фор Патрик Уильямс
0
Очки
1 США лёг Джонатан Айзек
0
3 США фор Чума Океке
5
4 США защ Джейлен Саггс
9
5 США цен Мохамед Бамба
8
7 США защ Майкл Картер-Уильямс
0
13 США защ Ар Джей Хэмптон
0
14 США защ Гэри Харрис
13
17 Литва лёг Игнас Браздейкис
0
20 США защ Маркелл Фульц
0
21 Германия фор Мориц Вагнер
9
22 Германия лёг Франц Вагнер
22
25 Великобритания лёг Адмирал Скофилд
0
31 США лёг Терренс Росс
5
33 США цен Робин Лопес
0
34 США фор Уэнделл Картер
24
50 США раз Коул Энтони
20
55 США защ Итуан Мур
0
Главные тренеры
США Билли Донован
История личных встреч
24.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик114 : 95Чикаго Буллз
04.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз102 : 98Орландо Мэджик
27.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик88 : 123Чикаго Буллз
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 115Орландо Мэджик
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 118Чикаго Буллз
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик123 : 119Чикаго Буллз
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик103 : 95Чикаго Буллз
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик109 : 110Чикаго Буллз
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз84 : 112Орландо Мэджик
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз90 : 80Орландо Мэджик
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6339,0
5 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
6 Майами Хит5232205652-5459840,6159,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
12 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,0
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
25 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21630,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,5
3 Майами Хит5232205652-5459840,6150,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,0
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,0
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,5
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,0
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,5
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
15 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21621,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Денвер Наггетс4928215343-5238770,57112,0
6 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
7 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,50015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,5
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз4931185439-5350800,6330,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,0
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,0
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36513,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24019,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5493,5
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,0
5 Орландо Мэджик5111405230-5630620,21620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс4928215343-5238770,5711,0
3 Миннесота Тимбервулвз5025255580-5531750,5004,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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