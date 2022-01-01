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Сан-Антонио Спёрс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
02 февраля 2022, среда. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
1 США защ Лонни Уокер
11
3 США защ Келдон Джонсон
21
4 США защ Деррик Уайт
16
5 США раз Деджанте Мюррей
27
11 Канада защ Джошуа Примо
6
14 США фор Дрю Ойбанкс
4
15 США защ Джо Уискэмп
0
17 США лёг Дуг Макдермотт
10
18 США фор Девонте Кейкок
0
23 США фор Зак Коллинс
0
24 США защ Девин Васселл
14
25 Австрия цен Якоб Пёлтль
7
30 США фор Таддеус Янг
0
31 США фор Кейта Бэйтс-Диоп
2
33 США защ Тре Джонс
0
34 Австралия цен Джок Ландейл
2
41 Испания фор Хуанхо Эрнангомес
0
Очки
0 Конго фор Жонатан Куминга
19
0 США защ Гэри Пэйтон II
0
1 США защ Дэмион Ли
21
2 США защ Крис Кьоцца
9
3 США защ Джордан Пул
31
4 США защ Моузес Муди
20
5 США фор Кевон Луни
12
8 Сербия лёг Неманья Бьелица
0
9 США лёг Андре Игуодала
0
11 США защ Клэй Томпсон
0
12 США защ Куинндари Уэзерспун
6
22 США фор Эндрю Уиггинс
0
23 США фор Дрэймонд Грин
0
30 США раз Стефен Карри
0
32 США лёг Отто Портер
0
33 США цен Джеймс Уайзмен
0
95 США фор Хуан Тоскано-Андерсон
6
Главные тренеры
США Грег Попович
США Стив Керр
История личных встреч
05.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 112Сан-Антонио Спёрс
10.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс91 : 114Голден Стэйт Уорриорз
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 100Голден Стэйт Уорриорз
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 99Сан-Антонио Спёрс
01.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс117 : 113Голден Стэйт Уорриорз
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз110 : 127Сан-Антонио Спёрс
19.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 105Голден Стэйт Уорриорз
07.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз141 : 102Сан-Антонио Спёрс
19.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс104 : 92Голден Стэйт Уорриорз
25.04.2018 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Голден Стэйт Уорриорз99 : 91Сан-Антонио Спёрс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6408,5
5 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
6 Майами Хит5232205652-5459840,6159,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
12 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56012,5
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,0
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
24 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
25 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21230,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6201,0
3 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,5
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5196,0
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,5
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21222,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
6 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56012,5
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37322,0
12 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,5
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5493,5
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,0
5 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21221,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5138135630-5208890,7453,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Сан-Антонио Спёрс5119325675-5680700,37315,0
4 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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