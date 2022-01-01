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Финикс Санз - Бруклин Нетс прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
02 февраля 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Бруклин Нетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Бруклин Нетс, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Очки
0 США цен Джавэйл Макги
5
1 США защ Девин Букер
35
2 США защ Элфрид Пэйтон
0
3 США раз Крис Пол
20
8 США фор Фрэнк Камински
0
10 США фор Джален Смит
0
11 Египет фор Абдель Надер
0
12 США защ Ишмейл Уэйнрайт
0
14 США защ Ландри Шамет
0
15 США защ Кэмерон Пэйн
0
18 ДР Конго цен Бисмак Бийомбо
0
20 Хорватия фор Дарио Шарич
0
22 Багамские острова цен Деандре Эйтон
12
23 США защ Кэмерон Джонсон
16
25 США лёг Микал Бриджес
27
99 США фор Джей Краудер
3
Очки
0 США защ Джевон Картер
5
1 США защ Брюс Браун
0
2 США фор Блэйк Гриффин
17
6 США защ Дэвид Дюк
0
7 США лёг Кевин Дюрант
0
8 Австралия защ Патрик Миллз
9
11 США защ Кайри Ирвинг
26
12 США защ Джо Харрис
0
13 США защ Джеймс Харден
22
14 США защ Кесслер Эдвардс
13
16 США фор Джеймс Джонсон
0
20 США фор Дэйрон Шарп
2
21 США цен Ламаркус Олдридж
0
24 США защ Кэмерон Томас
2
31 США фор Пол Миллсэп
0
33 США цен Николас Клэкстон
6
95 США фор Деандре Бембри
7
Главные тренеры
США Монти Уильямс
Канада Стив Нэш
История личных встреч
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс107 : 113Финикс Санз
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс128 : 119Финикс Санз
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз124 : 128Бруклин Нетс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс119 : 97Финикс Санз
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз138 : 112Бруклин Нетс
24.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс111 : 103Финикс Санз
07.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз82 : 104Бруклин Нетс
07.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз92 : 98Бруклин Нетс
01.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс114 : 122Финикс Санз
24.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс126 : 98Финикс Санз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7502,5
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6408,5
5 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6209,5
6 Майами Хит5232205652-5459840,6159,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,0
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,0
9 Бруклин Нетс4929205481-5392780,59211,0
10 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
11 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
12 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56012,5
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,0
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51914,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48016,5
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46017,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
24 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36522,5
25 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36522,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24028,5
30 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21230,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6201,0
3 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5922,5
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5196,0
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,5
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21222,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7502,5
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,0
5 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,0
6 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56012,5
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,0
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36522,5
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,0
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28026,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс4929205481-5392780,5921,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,5
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5493,5
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,0
5 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21221,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз494095530-5143890,8160,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7502,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,0
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34623,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36515,5
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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