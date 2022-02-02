ЦСКА - Анадолу Эфес прямая трансляция 02.02.2022
Стадион: Мегаспорт (Москва, Россия), вместимость: 13126
02 февраля 2022, среда. 20:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 22-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Анадолу Эфес, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мегаспорт (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Димитрис Итудис
|Эргин Атаман
История личных встреч
|08.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|96 : 100
|28.05.2021
|Евролига
|1/2 финала
|86 : 89
|04.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|100 : 70
|15.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|100 : 65
|04.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|80 : 82
|20.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|80 : 81
|19.05.2019
|Евролига
|Финал
|83 : 91
|19.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 27
|78 : 80
|20.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|102 : 84
|17.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 18
|110 : 79
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|21
|0.857
| 2
Плей-офф
|Барселона
|22
|0.773
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|20
|0.700
| 4
Плей-офф
|Зенит
|20
|0.650
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|21
|0.619
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|20
|0.600
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|21
|0.571
| 8
Плей-офф
|Бавария
|22
|0.500
|9
|Анадолу Эфес
|21
|0.476
|10
|Монако
|22
|0.455
|11
|Фенербахче
|19
|0.474
|12
|Маккаби Тель-Авив
|20
|0.450
|13
|АСВЕЛ
|22
|0.409
|14
|Црвена Звезда
|20
|0.400
|15
|Баскония
|21
|0.333
|16
|Альба
|21
|0.286
|17
|Панатинаикос
|20
|0.250
|18
|Жальгирис
|19
|0.158