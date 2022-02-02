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Альба - УНИКС прямая трансляция 02.02.2022

Стадион: О2 Ворлд (Гамбург, Германия), вместимость: 16000
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 22-й тур
Альба УНИКС

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Альба - УНИКС, которое состоится 02 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 22-й тур, оно проводится на стадионе: О2 Ворлд (Гамбург, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альба
Берлин, Германия
УНИКС
Казань, Россия
Главные тренеры
Испания Исраэль Гонсалес
Хорватия Велимир Перасович
История личных встреч
19.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 УНИКС85 : 71Альба
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид21 0.857
2
Плей-офф
Барселона22 0.773
3
Плей-офф
Олимпия Милан20 0.700
4
Плей-офф
Зенит20 0.650
5
Плей-офф
ЦСКА21 0.619
6
Плей-офф
Олимпиакос20 0.600
7
Плей-офф
УНИКС21 0.571
8
Плей-офф
Бавария22 0.500
9 Анадолу Эфес21 0.476
10 Монако22 0.455
11 Фенербахче19 0.474
12 Маккаби Тель-Авив20 0.450
13 АСВЕЛ22 0.409
14 Црвена Звезда20 0.400
15 Баскония21 0.333
16 Альба21 0.286
17 Панатинаикос20 0.250
18 Жальгирис19 0.158

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