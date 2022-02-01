Ямайка - Коста-Рика 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Коста-Рика, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ямайка
Коста-Рика
|1
|вр
|Андре Блэйк
|3
|зщ
|Итан Пиннок
|19
|зщ
|Эдриан Мариаппа
|17
|зщ
|Richard King
|2
|зщ
|Грегори Ли
|21
|зщ
|Джавейн Браун
|4
|пз
|Равел Моррисон
70'
|22
|пз
|Девон Уильямс
58'
|10
|нп
|Бобби Рид
70'
|18
|нп
|Майкл Антонио
58'
|11
|нп
|Андре Грэй
|15
|пз
|Кевин Стюарт
58'
|14
|нп
|Йован Ист
58'
|7
|пз
|Ламар Уокер
70'
|16
|пз
|Питер-Ли Вассел
70'
|1
|вр
|Кейлор Навас
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|3
|зщ
|Хуан Варгас
|19
|зщ
|Кендаль Вастон
|8
|зщ
|Брайан Овьедо
|14
|пз
|Jefry Antonio Valverde Rojas
46'
|17
|пз
|Ельцин Техеда
89'
|5
|пз
|Сельсо Борхес
75'
|13
|пз
|Херсон Торрес
46'
|16
|нп
|Адриан Мартинес
74'
|12
|нп
|Хоэль Кэмпбелл
|22
|зщ
|Рональд Матаррита
46'
|10
|нп
|Брайан Руис
46'
|11
|пз
|Хоан Венегас
74'
|2
|пз
|Youstin Delfin Salas Gómez
75'
|6
|пз
|Даниель Чакон
89'
Запасные
|23
|вр
|Амаль Найт
|13
|вр
|Дуэйн Миллер
|20
|зщ
|Кемар Лоуренс
|5
|зщ
|Альвас Пауэлл
|8
|пз
|Дэниел Джонсон
|9
|нп
|Кори Бёрк
|12
|нп
|Джуниор Флеммингс
|18
|вр
|Эстебан Альварадо
|23
|вр
|Леонель Морейра
|7
|зщ
|Douglas Andrey López Araya
|9
|нп
|Jewison Bennette
|4
|нп
|Anthony Daniel Contreras Enríquez
|21
|нп
|Хосе Ортис
|20
|нп
|Aaron Suárez Zúñiga
Главные тренеры
|Луис Фернандо Суарес
История личных встреч
|09.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 3
|1 : 1
|21.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 3
|1 : 0
|27.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа B. Тур 4
|3 : 0
|26.03.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|09.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 1
|2 : 2
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 8
|1 : 1
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 3
|2 : 0
|22.03.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2012
|0 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|10
|22
| 2
Финальная часть
|США
|10
|18
| 3
Финальная часть
|Мексика
|10
|18
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|10
|17
|5
|Коста-Рика
|10
|13
|6
|Сальвадор
|10
|9
|7
|Ямайка
|10
|7
|8
|Гондурас
|10
|3