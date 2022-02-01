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Ямайка - Коста-Рика 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка), вместимость: 35000
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
Ямайка Коста-Рика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Коста-Рика, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Индепенденс Парк (Кингстон, Ямайка). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ямайка
Коста-Рика
1ЯмайкаврАндре Блэйк
3ЯмайказщИтан Пиннок
19ЯмайказщЭдриан Мариаппа
17ЯмайказщRichard King
2ЯмайказщГрегори Ли
21ЯмайказщДжавейн Браун
4ЯмайкапзРавел Моррисон
70'
22ЯмайкапзДевон Уильямс
58'
10ЯмайканпБобби Рид
70'
18АнглиянпМайкл Антонио
58'
11ЯмайканпАндре Грэй
15АнглияпзКевин Стюарт
58'
14ЯмайканпЙован Ист
58'
7ЯмайкапзЛамар Уокер
70'
16ЯмайкапзПитер-Ли Вассел
70'
1Коста-РикаврКейлор Навас
15Коста-РиказщФрансиско Кальво
3Коста-РиказщХуан Варгас
19Коста-РиказщКендаль Вастон
8Коста-РиказщБрайан Овьедо
14Коста-РикапзJefry Antonio Valverde Rojas
46'
17Коста-РикапзЕльцин Техеда
89'
5Коста-РикапзСельсо Борхес
75'
13Коста-РикапзХерсон Торрес
46'
16Коста-РиканпАдриан Мартинес
74'
12Коста-РиканпХоэль Кэмпбелл
22Коста-РиказщРональд Матаррита
46'
10Коста-РиканпБрайан Руис
46'
11Коста-РикапзХоан Венегас
74'
2Коста-РикапзYoustin Delfin Salas Gómez
75'
6Коста-РикапзДаниель Чакон
89'
Запасные
23ЯмайкаврАмаль Найт
13ЯмайкаврДуэйн Миллер
20ЯмайказщКемар Лоуренс
5ЯмайказщАльвас Пауэлл
8ЯмайкапзДэниел Джонсон
9ЯмайканпКори Бёрк
12ЯмайканпДжуниор Флеммингс
18Коста-РикаврЭстебан Альварадо
23Коста-РикаврЛеонель Морейра
7Коста-РиказщDouglas Andrey López Araya
9Коста-РиканпJewison Bennette
4Коста-РиканпAnthony Daniel Contreras Enríquez
21Коста-РиканпХосе Ортис
20Коста-РиканпAaron Suárez Zúñiga
Главные тренеры
КолумбияЛуис Фернандо Суарес
История личных встреч
09.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 3 Коста-Рика1 : 1Ямайка
21.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 3 Коста-Рика1 : 0Ямайка
27.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Коста-Рика1 : 0Ямайка
30.03.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 4 Коста-Рика3 : 0Ямайка
26.03.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа B. Тур 3 Ямайка1 : 1Коста-Рика
09.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 1 Коста-Рика2 : 2Ямайка
11.09.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 8 Ямайка1 : 1Коста-Рика
27.03.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 3 Коста-Рика2 : 0Ямайка
22.03.2012 Товарищеские матчи (сборные) Март 2012 Ямайка0 : 0Коста-Рика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада10 22
2
Финальная часть
США10 18
3
Финальная часть
Мексика10 18
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама10 17
5 Коста-Рика10 13
6 Сальвадор10 9
7 Ямайка10 7
8 Гондурас10 3

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