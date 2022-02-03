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Олимпийские Игры 03 февраля

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07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
11:40  ru Хоккей.Швеция - Япония 13:00  ru Фристайл. Женщины 14:45  ru Фристайл. Мужчины 15:00  ru Кёрлинг. Норвегия - Канада
11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
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США - Гондурас 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
США Гондурас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Гондурас, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Гондурас
1СШАврМэтт Тёрнер
5СШАзщЭнтони Робинсон
12СШАзщМайлз Робинсон
3СШАзщУокер Циммерман
4СШАзщРеджи Кэннон
17СШАпзЛукас де ла Торре
23СШАпзКеллин Акоста
8СШАпзУэстон Маккенни
84'
13СШАнпДжордан Моррис
64'
18СШАнпРикардо Пепи
76'
21СШАнпТимоти Уэа
76'
10СШАпзКристиан Пулишич
64'
11СШАпзБренден Ааронсон
76'
20СШАнпХесус Феррейра
76'
14СШАпзКристиан Рольдан
84'
22ГондурасврЛуис Лопес
46'
3ГондурасзщМайнор Фигероа
15ГондурасзщДениль Мальдонадо
23ГондурасзщДиего Родригес
46'
19ГондураспзОмар Эльвир
16ГондураспзУисдом Куае
6ГондураспзХуан Дельгадо
8ГондураспзАльфредо Мехия
14ГондураспзКевин Лопес
61'
12ГондураснпРомель Киото
46'
7ГондураснпАльберт Элис
1ГондурасврЭдрик Менхивар
46'
9ГондураснпЭнтони Лосано
46'
11ГондураснпБрайан Рочес
46'
5ГондураспзДеврон Гарсия
61'
Запасные
19СШАврШон Джонсон
2СШАзщСерджино Дест
16СШАзщМарк Маккензи
22СШАзщДеандре Йедлин
7СШАпзПол Арриола
15СШАпзСебастьян Льетгет
6СШАпзЮнус Муса
9СШАнпГьяси Зардес
18ГондурасврАлекс Гуити
17ГондурасзщФранклин Флорес
2ГондурасзщАльянс Варгас
10ГондураспзЭдвин Родригес
4ГондураспзМарсело Сантос
20ГондураспзХорхе Альварес
21ГондураснпХонатан Торо
Главные тренеры
СШАГрегг Берхалтер
ГондурасАрнольд Крус
КолумбияЭрнан Дарио Гомес
История личных встреч
09.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 3 Гондурас1 : 4США
06.09.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 8 Гондурас1 : 1США
25.03.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 3 США6 : 0Гондурас
08.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 1 США2 : 1Гондурас
15.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 США1 : 1Гондурас
25.07.2013 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала США3 : 1Гондурас
19.06.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 6 США1 : 0Гондурас
07.02.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 1 Гондурас2 : 1США
09.10.2011 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2011 США1 : 0Гондурас
11.10.2009 ЧМ-2010 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 9 Гондурас2 : 3США
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада10 22
2
Финальная часть
США10 18
3
Финальная часть
Мексика10 18
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама10 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор10 9
7 Ямайка11 7
8 Гондурас10 3

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