США - Гондурас 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Алльянз Филд (Сент-Пол, США), вместимость: 19400
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Гондурас, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Алльянз Филд (Сент-Пол, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Гондурас
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|3
|зщ
|Уокер Циммерман
|4
|зщ
|Реджи Кэннон
|17
|пз
|Лукас де ла Торре
|23
|пз
|Келлин Акоста
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
84'
|13
|нп
|Джордан Моррис
64'
|18
|нп
|Рикардо Пепи
76'
|21
|нп
|Тимоти Уэа
76'
|10
|пз
|Кристиан Пулишич
64'
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
76'
|20
|нп
|Хесус Феррейра
76'
|14
|пз
|Кристиан Рольдан
84'
|22
|вр
|Луис Лопес
46'
|3
|зщ
|Майнор Фигероа
|15
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|23
|зщ
|Диего Родригес
46'
|19
|пз
|Омар Эльвир
|16
|пз
|Уисдом Куае
|6
|пз
|Хуан Дельгадо
|8
|пз
|Альфредо Мехия
|14
|пз
|Кевин Лопес
61'
|12
|нп
|Ромель Киото
46'
|7
|нп
|Альберт Элис
|1
|вр
|Эдрик Менхивар
46'
|9
|нп
|Энтони Лосано
46'
|11
|нп
|Брайан Рочес
46'
|5
|пз
|Деврон Гарсия
61'
Запасные
|19
|вр
|Шон Джонсон
|2
|зщ
|Серджино Дест
|16
|зщ
|Марк Маккензи
|22
|зщ
|Деандре Йедлин
|7
|пз
|Пол Арриола
|15
|пз
|Себастьян Льетгет
|6
|пз
|Юнус Муса
|9
|нп
|Гьяси Зардес
|18
|вр
|Алекс Гуити
|17
|зщ
|Франклин Флорес
|2
|зщ
|Альянс Варгас
|10
|пз
|Эдвин Родригес
|4
|пз
|Марсело Сантос
|20
|пз
|Хорхе Альварес
|21
|нп
|Хонатан Торо
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Арнольд Крус
|Эрнан Дарио Гомес
История личных встреч
|09.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 3
|1 : 4
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 8
|1 : 1
|25.03.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 3
|6 : 0
|08.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|15.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|1 : 1
|25.07.2013
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|3 : 1
|19.06.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 6
|1 : 0
|07.02.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 1
|2 : 1
|09.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|1 : 0
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 9
|2 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|10
|22
| 2
Финальная часть
|США
|10
|18
| 3
Финальная часть
|Мексика
|10
|18
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|10
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|10
|9
|7
|Ямайка
|11
|7
|8
|Гондурас
|10
|3