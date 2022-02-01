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Сальвадор - Канада 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор), вместимость: 52900
03 февраля 2022, четверг. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
Сальвадор Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Канада, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сальвадор
Канада
22СальвадорврКевин Карабантес
5СальвадорзщРональд Родригес
4СальвадорзщЭрик Савалета
3СальвадорзщРоберто Домингес
21СальвадорзщБрайан Тамакас
15СальвадорпзАлекс Рольдан
80'
10СальвадорпзЭрик Кальвильо
68'
6СальвадорпзНарсисо Орельяна
76'
7СальвадорпзДарвин Серен
76'
17СальвадорпзХайро Энрикес
68'
9СальвадорнпНельсон Бонилья
20СальвадорнпЭнрико Эрнандес
68'
11СальвадорнпХоакин Ривас
68'
8Коста-РикапзКристьян Мартинес
76'
12СальвадорпзМарвин Монтерроса
76'
19СальвадорнпWalmer Martinez
80'
18КанадаврМилан Борян
3КанадазщСэм Адекугбе
23КанадазщСкотт Кеннеди
15КанадазщДонил Хенри
22КанадазщРичи Ларьи
83'
7КанадапзСтефен Эустакиу
80'
13КанадапзАтиба Хатчинсон
21КанадапзХонатан Осорио
57'
9КанаданпЛиам Миллар
58'
20КанаданпДжонатан Дэвид
10КанаданпДэвид Хойлетт
58'
11КанаданпТажон Бушанан
57'
2КанадазщАлистер Джонстон
58'
17КанаданпКайл Ларин
58'
14КанадапзМарк-Энтони Кайе
80'
8КанадазщЗакари Бро-Гийяр
83'
Запасные
18СальвадорврEdgar Damián Alguera Mercado
1СальвадорврMario Antonio González Martínez
13СальвадорзщАлександер Ларин
2СальвадорзщРомуло Вильялобос
14СальвадорпзИсаак Портильо
16СальвадорпзKevin Stiven Reyes Ortiz
23СальвадорнпCristian David Gil Hurtado
16КанадаврМаксим Крепо
1КанадаврДжейсон Лойтвилер
5КанадазщДерек Корнелиус
4КанадазщКамаль Миллер
6КанадапзСамуэль Пьетт
12АнглиянпАйки Агбо
Главные тренеры
СШАУго Перес
АнглияДжон Хердман
История личных встреч
09.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 3 Канада3 : 0Сальвадор
09.10.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сальвадор1 : 0Канада
07.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 6 Канада3 : 1Сальвадор
18.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 2 Сальвадор0 : 0Канада
09.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа B. Тур 1 Сальвадор0 : 0Канада
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада10 22
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика10 18
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама10 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор10 9
7 Ямайка11 7
8 Гондурас11 3

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