Сальвадор - Канада 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор), вместимость: 52900
03 февраля 2022, четверг. 05:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сальвадор - Канада, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кускатлан (Сан-Сальвадор, Сальвадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сальвадор
Канада
|22
|вр
|Кевин Карабантес
|5
|зщ
|Рональд Родригес
|4
|зщ
|Эрик Савалета
|3
|зщ
|Роберто Домингес
|21
|зщ
|Брайан Тамакас
|15
|пз
|Алекс Рольдан
80'
|10
|пз
|Эрик Кальвильо
68'
|6
|пз
|Нарсисо Орельяна
76'
|7
|пз
|Дарвин Серен
76'
|17
|пз
|Хайро Энрикес
68'
|9
|нп
|Нельсон Бонилья
|20
|нп
|Энрико Эрнандес
68'
|11
|нп
|Хоакин Ривас
68'
|8
|пз
|Кристьян Мартинес
76'
|12
|пз
|Марвин Монтерроса
76'
|19
|нп
|Walmer Martinez
80'
|18
|вр
|Милан Борян
|3
|зщ
|Сэм Адекугбе
|23
|зщ
|Скотт Кеннеди
|15
|зщ
|Донил Хенри
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
83'
|7
|пз
|Стефен Эустакиу
80'
|13
|пз
|Атиба Хатчинсон
|21
|пз
|Хонатан Осорио
57'
|9
|нп
|Лиам Миллар
58'
|20
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Дэвид Хойлетт
58'
|11
|нп
|Тажон Бушанан
57'
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
58'
|17
|нп
|Кайл Ларин
58'
|14
|пз
|Марк-Энтони Кайе
80'
|8
|зщ
|Закари Бро-Гийяр
83'
Запасные
|18
|вр
|Edgar Damián Alguera Mercado
|1
|вр
|Mario Antonio González Martínez
|13
|зщ
|Александер Ларин
|2
|зщ
|Ромуло Вильялобос
|14
|пз
|Исаак Портильо
|16
|пз
|Kevin Stiven Reyes Ortiz
|23
|нп
|Cristian David Gil Hurtado
|16
|вр
|Максим Крепо
|1
|вр
|Джейсон Лойтвилер
|5
|зщ
|Дерек Корнелиус
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|6
|пз
|Самуэль Пьетт
|12
|нп
|Айки Агбо
Главные тренеры
|Уго Перес
|Джон Хердман
История личных встреч
|09.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 3
|3 : 0
|09.10.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 6
|3 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 2
|0 : 0
|09.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|10
|22
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|10
|18
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|10
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|10
|9
|7
|Ямайка
|11
|7
|8
|Гондурас
|11
|3