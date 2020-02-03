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Мексика - Панама 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
Мексика Панама

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Панама, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Панама
13МексикаврГильермо Очоа
19МексиказщХерардо Артеага
2МексиказщНестор Араухо
3МексиказщСесар Монтес
4МексиказщХулио Домингес
69'
8МексикапзКарлос Родригес
69'
18МексикапзАндрес Гуардадо
16МексикапзЭктор Эррера
10МексиканпЭрнесто Вега
82'
9МексиканпРауль Хименес
22МексиканпИрвин Лосано
66'
15МексикапзДиего Лайнес
66'
6МексиказщХулиан Араухо
69'
17МексиканпХесус Корона
69'
7МексикапзЛуис Ромо
82'
1ПанамаврЛуис Мехия
15ПанамазщЭрик Дэвис
3ПанамазщРодерик Миллер
72'
4ПанамазщФидель Эскобар
23ПанамазщМикаэль Мурильо
20ПанамапзАнибаль Годой
8ПанамапзАдальберто Карраскилья
84'
19ПанамапзАльберто Кинтеро
60'
21ПанамапзСесар Янис
46'
10ПанаманпЭдгар Барсенас
14ПанаманпРоландо Блэкберн
60'
7ПанамапзХосе Родригес
46'
5ПанамапзАбдиель Аярса
60'
17ПанаманпХосе Фахардо
60'
13ПанамазщХьовани Рамос
72'
11ПанамапзАрмандо Купер
84'
Запасные
12МексикаврРодольфо Кота
1МексикаврХонатан Ороско
5МексиказщХоан Васкес
23МексикапзХесус Гальярдо
14МексикапзЭрик Гутьеррес
21МексиканпУриэль Антуна
11МексиканпРохелио Фунес Мори
20МексиканпЭнри Мартин
12ПанамаврЖозе де Жесус Кальдерон
22ПанамаврОрландо Москера
2ПанамазщСесар Блэкман
16ПанамазщJorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
6ПанамапзКристиан Мартинес
18ПанаманпАльфредо Стивенс
9ПанаманпГабриэль Торрес
Главные тренеры
АргентинаХерардо Мартино
ИспанияТомас Кристиансен
История личных встреч
09.09.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 3 Панама1 : 1Мексика
01.07.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 0Панама
02.09.2017 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 7 Мексика1 : 0Панама
16.11.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка 5-й раунд. Тур 2 Панама0 : 0Мексика
12.10.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Панама0 : 1Мексика
14.10.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика1 : 0Панама
23.07.2015 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала Панама1 : 2 ДВМексика
13.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Мексика1 : 0Панама
12.10.2013 ЧМ-2014 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 9 Мексика2 : 1Панама
25.07.2013 Золотой кубок КОНКАКАФ 1/2 финала Панама2 : 1Мексика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада11 25
2
Финальная часть
США11 21
3
Финальная часть
Мексика10 18
4
Межконтинентальный плей-офф
Панама10 17
5 Коста-Рика11 16
6 Сальвадор11 9
7 Ямайка11 7
8 Гондурас11 3

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