Мексика - Панама 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Панама, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Панама
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|19
|зщ
|Херардо Артеага
|2
|зщ
|Нестор Араухо
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|4
|зщ
|Хулио Домингес
69'
|8
|пз
|Карлос Родригес
69'
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|16
|пз
|Эктор Эррера
|10
|нп
|Эрнесто Вега
82'
|9
|нп
|Рауль Хименес
|22
|нп
|Ирвин Лосано
66'
|15
|пз
|Диего Лайнес
66'
|6
|зщ
|Хулиан Араухо
69'
|17
|нп
|Хесус Корона
69'
|7
|пз
|Луис Ромо
82'
|1
|вр
|Луис Мехия
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|3
|зщ
|Родерик Миллер
72'
|4
|зщ
|Фидель Эскобар
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|20
|пз
|Анибаль Годой
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
84'
|19
|пз
|Альберто Кинтеро
60'
|21
|пз
|Сесар Янис
46'
|10
|нп
|Эдгар Барсенас
|14
|нп
|Роландо Блэкберн
60'
|7
|пз
|Хосе Родригес
46'
|5
|пз
|Абдиель Аярса
60'
|17
|нп
|Хосе Фахардо
60'
|13
|зщ
|Хьовани Рамос
72'
|11
|пз
|Армандо Купер
84'
Запасные
|12
|вр
|Родольфо Кота
|1
|вр
|Хонатан Ороско
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|23
|пз
|Хесус Гальярдо
|14
|пз
|Эрик Гутьеррес
|21
|нп
|Уриэль Антуна
|11
|нп
|Рохелио Фунес Мори
|20
|нп
|Энри Мартин
|12
|вр
|Жозе де Жесус Кальдерон
|22
|вр
|Орландо Москера
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|16
|зщ
|Jorge Abdiel Gutiérrez Cornejo
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|18
|нп
|Альфредо Стивенс
|9
|нп
|Габриэль Торрес
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|09.09.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 3
|1 : 1
|01.07.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|02.09.2017
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 7
|1 : 0
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|5-й раунд. Тур 2
|0 : 0
|12.10.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|14.10.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|23.07.2015
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|13.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|1 : 0
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 9
|2 : 1
|25.07.2013
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|11
|25
| 2
Финальная часть
|США
|11
|21
| 3
Финальная часть
|Мексика
|10
|18
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Панама
|10
|17
|5
|Коста-Рика
|11
|16
|6
|Сальвадор
|11
|9
|7
|Ямайка
|11
|7
|8
|Гондурас
|11
|3