Реал Сосьедад - Бетис 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
03 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Бетис, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|12.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|4 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0