Онлайн трансляции
Четверг 03 февраля

03:00  ru Ямайка - Коста-Рика 03:00  ru Вашингтон - Эдмонтон 03:00  ru Индиана - Орландо 03:00  ru Филадельфия - Вашингтон
03:30  ru США - Гондурас 03:30  ru Детройт - Лос-Анджелес 03:30  ru Нью-Йорк - Мемфис 03:30  ru Бостон - Шарлотт
04:00  ru Хьюстон - Кливленд 04:30  ru Даллас - Оклахома 05:00  ru Сальвадор - Канада 05:30  ru Чикаго - Миннесота
05:30  ru Аризона - Калгари 06:00  ru Мексика - Панама 06:00  ru Юта - Денвер 06:00  ru Сакраменто - Бруклин
06:30  ru Лейкерс - Портленд 22:00  ru Реал Сосьедад - Бетис 22:00  ru Камерун - Египет 23:30  ru Атлетик Б - Реал Мадрид
Олимпийские Игры 03 февраля

04:00  ru Кёрлинг.Австралия - Китай 04:00  ru Кёрлинг.Швеция - Чехия 04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Канада 04:00  ru Кёрлинг.США - Италия
07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
11:40  ru Хоккей.Швеция - Япония 13:00  ru Фристайл. Женщины 14:45  ru Фристайл. Мужчины 15:00  ru Кёрлинг. Норвегия - Канада
11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
Свернуть список

Камерун - Египет 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пауля Бийя (Яунде, Камерун), вместимость: 60000
03 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/2 финала
Камерун Египет

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Египет, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Пауля Бийя (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камерун
Египет
Главные тренеры
Португалия Антониу Консейсау
Португалия Карлуш Мануэл Брито Леал Кейруш
История личных встреч
05.02.2017 Кубок африканских наций Финал Египет1 : 2Камерун
20.05.2012 Товарищеские матчи (сборные) Май 2012 Египет2 : 1Камерун
25.01.2010 Кубок африканских наций 1/4 финала Египет3 : 1 ДВКамерун
10.02.2008 Кубок африканских наций Финал Камерун0 : 1Египет
22.01.2008 Кубок африканских наций Группа C. Тур 1 Египет4 : 2Камерун
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A01
 Буркина-Фасо
Габон
1 : 1 7 : 6
A02
 Нигерия
Тунис
0 : 1
A05
 Гвинея
Гамбия
0 : 1
A06
 Камерун
Коморские острова
2 : 1
A03
 Сенегал
Кабо-Верде
2 : 0
A08
 Марокко
Малави
2 : 1
A07
 Кот-д'Ивуар
Египет
0 : 0 4 : 5
A04
 Мали
Экваториальная Гвинея
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF3
 Гамбия
Камерун
0 : 2
QF1
 Буркина-Фасо
Тунис
1 : 0
QF4
 Египет
Марокко
2 : 1 ДВ
QF2
 Сенегал
Экваториальная Гвинея
3 : 1
1/2 финала
Метка
SF1
 Буркина-Фасо
Сенегал
02.02
SF2
 Камерун
Египет
03.02
За 3-е место
Метка
F3
 LSF1
LSF2
06.02
Финал
Метка
F1
 SF1
SF2
06.02

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close