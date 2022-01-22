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Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
30РоссияврИлья Самсонов
1СШАврФеникс Копли
2КанадазщДжастин Шульц
3СШАзщНик Дженсен
9РоссиязщДмитрий Орлов
42СловакиязщМартин Фегервары
57СШАзщТревор ван Римсдайк
74СШАзщДжон Карлсон
10НидерландынпДаниэль Спронг
19ШвециянпНиклас Бекстрём
20ДаниянпЛарс Эллер
21СШАнпГарнет Хэтэуэй
26СШАнпНик Дауд
43КанаданпТом Уилсон
62ШвециянпКарл Хагелин
73СШАнпКонор Шири
91СШАнпДжо Снивли
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
49КанаданпБретт Лисон
59БеларусьнпАлексей Протас
19ФинляндияврМикко Коскинен
74КанадаврСтюарт Скиннер
2КанадазщДанкан Кит
5КанадазщКоди Сеси
25КанадазщДарнелл Нурс
75КанадазщЭван Бушар
84ШвециязщВильям Лагессон
22КанадазщТайсон Бэрри
10СШАнпДерек Райан
13ФинляндиянпЕссе Пульюярви
14КанаданпДевин Шор
18КанаданпЗак Хайман
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
37СШАнпУоррен Фёгеле
44КанаданпЗак Кассиан
56СШАнпКайлер Ямамото
71КанаданпРайан Маклауд
91КанаданпЭвандер Кейн
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
97КанаданпКоннор Макдэвид
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
25.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
06.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Эдмонтон Ойлерз
26.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1 БЭдмонтон Ойлерз
29.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Вашингтон Кэпиталз
25.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
27.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
24.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 0Эдмонтон Ойлерз
24.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Вашингтон Кэпиталз
21.01.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 БЭдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
13 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
14 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
15 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
16 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
17 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
30 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
31 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
6 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
7 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
8 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
9 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4611721520127-1574650,0
6 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
2 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
3 Лос-Анджелес Кингз4619222516131-1275357,6
4 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
5 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

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