Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|30
|вр
|Илья Самсонов
|1
|вр
|Феникс Копли
|2
|зщ
|Джастин Шульц
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|9
|зщ
|Дмитрий Орлов
|42
|зщ
|Мартин Фегервары
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|10
|нп
|Даниэль Спронг
|19
|нп
|Никлас Бекстрём
|20
|нп
|Ларс Эллер
|21
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|26
|нп
|Ник Дауд
|43
|нп
|Том Уилсон
|62
|нп
|Карл Хагелин
|73
|нп
|Конор Шири
|91
|нп
|Джо Снивли
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|49
|нп
|Бретт Лисон
|59
|нп
|Алексей Протас
|19
|вр
|Микко Коскинен
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|2
|зщ
|Данкан Кит
|5
|зщ
|Коди Сеси
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|75
|зщ
|Эван Бушар
|84
|зщ
|Вильям Лагессон
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|10
|нп
|Дерек Райан
|13
|нп
|Ессе Пульюярви
|14
|нп
|Девин Шор
|18
|нп
|Зак Хайман
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|44
|нп
|Зак Кассиан
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|71
|нп
|Райан Маклауд
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|25.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|06.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|27.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|24.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|24.10.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|21.01.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|8
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|9
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|10
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|11
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|12
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|13
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|14
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|16
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|18
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|19
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|26
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|27
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|29
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|30
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|31
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|8
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|12
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|13
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
|15
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|6
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|8
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|10
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|11
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|16
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|42
|27
|3
|1
|0
|2
|9
|147-98
|64
|76,2
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|45
|10
|4
|1
|4
|1
|25
|126-163
|35
|38,9
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|42
|24
|3
|2
|1
|2
|10
|153-112
|61
|72,6
|4
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|46
|11
|7
|2
|1
|5
|20
|127-157
|46
|50,0
|6
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|7
|Оттава Сенаторз
|40
|11
|2
|1
|1
|3
|22
|110-136
|32
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|40
|19
|4
|4
|3
|0
|10
|156-120
|57
|71,3
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|6
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|45
|9
|4
|3
|1
|6
|22
|112-151
|39
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|44
|7
|3
|1
|4
|0
|29
|97-165
|26
|29,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|2
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|46
|19
|2
|2
|2
|5
|16
|131-127
|53
|57,6
|4
|Калгари Флэймз
|41
|18
|2
|2
|0
|6
|13
|132-102
|50
|61,0
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|7
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0