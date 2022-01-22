Онлайн трансляции
Четверг 03 февраля

03:00  ru Ямайка - Коста-Рика 03:00  ru Вашингтон - Эдмонтон 03:00  ru Индиана - Орландо 03:00  ru Филадельфия - Вашингтон
03:30  ru США - Гондурас 03:30  ru Детройт - Лос-Анджелес 03:30  ru Нью-Йорк - Мемфис 03:30  ru Бостон - Шарлотт
04:00  ru Хьюстон - Кливленд 04:30  ru Даллас - Оклахома 05:00  ru Сальвадор - Канада 05:30  ru Чикаго - Миннесота
05:30  ru Аризона - Калгари 06:00  ru Мексика - Панама 06:00  ru Юта - Денвер 06:00  ru Сакраменто - Бруклин
06:30  ru Лейкерс - Портленд 22:00  ru Реал Сосьедад - Бетис 22:00  ru Камерун - Египет 23:30  ru Атлетик Б - Реал Мадрид
Олимпийские Игры 03 февраля

04:00  ru Кёрлинг.Австралия - Китай 04:00  ru Кёрлинг.Швеция - Чехия 04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Канада 04:00  ru Кёрлинг.США - Италия
07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
11:40  ru Хоккей.Швеция - Япония 13:00  ru Фристайл. Женщины 14:45  ru Фристайл. Мужчины 15:00  ru Кёрлинг. Норвегия - Канада
11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
Свернуть список

Детройт Ред Уингз - Лос-Анджелес Кингз 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
82СШАзщДжордан Истерли
65СШАзщДэнни Декайзер
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
92РоссиянпВладислав Наместников
64КанаданпДжемел Смит
32СШАврДжонатан Куик
40СШАврКэлвин Питерсен
6ФинляндиязщОлли Мяяття
7ШвециязщТобиас Бьёрнфот
8КанадазщДрю Даути
50КанадазщШон Дурзи
57ШвециязщЯкоб Муврар
71КанадазщОстин Странд
9ШвециянпАдриан Кемпе
11СловениянпАнже Копитар
12СШАнпТревор Мур
19СШАнпАлекс Иафалло
22КанаданпАндреас Атанасиу
23СШАнпДастин Браун
24КанаданпФиллип Дано
33ШвециянпВиктор Арвидссон
34СШАнпАртур Калиев
46СШАнпБлейк Лизотт
48КанаданпБрендан Лемье
55КанаданпКуинтон Байфилд
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 0Детройт Ред Уингз
16.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 4Лос-Анджелес Кингз
15.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
11.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1Лос-Анджелес Кингз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Детройт Ред Уингз
16.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Детройт Ред Уингз
29.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 4Детройт Ред Уингз
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Лос-Анджелес Кингз
12.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
10 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
13 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
17 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
30 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
31 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
9 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
6 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4019443010156-1205771,3
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс459431622112-1513943,3
8 Аризона Койотс44731402997-1652629,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4118220613132-1025061,0
5 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close