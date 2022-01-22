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Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
03 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
29КанадаврМарк-Андре Флёри
60СШАврКоллин Делиа
4СШАзщСет Джонс
5СШАзщКоннор Мёрфи
6СШАзщДжейк Маккейб
44КанадазщКэлвин де Хаан
56ШвециязщЭрик Густафссон
48КанадазщУайатт Калинюк
8ЧехиянпДоминик Кубалик
12СШАнпАлекс Дебринкэт
13ФинляндиянпХенрик Боргстрём
17КанаданпДилан Строум
20КанаданпБретт Коннолли
22СШАнпРайан Карпентер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
24СШАнпСэм Лафферти
38КанаданпБрэндон Хагель
58КанаданпМаккензи Энтвистл
77КанаданпКирби Дак
88СШАнпПатрик Кейн
33КанадаврКэм Тальбо
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
8КанадазщДжорди Бенн
25ШвециязщЮнас Бродин
29РоссиязщДмитрий Куликов
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
4СШАзщДжон Меррилл
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
49ШвециянпВиктор Раск
52КанаданпКоннор Дьюар
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
7ГерманиянпНико Штурм
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 5Миннесота Уайлд
10.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс5 : 1 БМиннесота Уайлд
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 БЧикаго Блэкхоукс
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
16.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 3Миннесота Уайлд
03.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 2Миннесота Уайлд
19.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Миннесота Уайлд
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
10 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
13 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
17 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
30 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
31 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
9 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
6 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
8 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
5 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

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