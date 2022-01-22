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Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик прямая трансляция 03.02.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
3КанадазащКрис Дуарте
11
4СШАзащДуэйн Вашингтон
5
6СШАLance Stephenson
14
7СШАразМалкольм Брогдон
0
8СШАзащДжастин Холидэй
10
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
11ЛитвафорДомантас Сабонис
0
12КанадафорОшэй Бриссетт
0
13СШАфорТорри Крэйг
22
22СШАзащКарис ЛеВерт
19
23СШАфорАйзея Джексон
0
26СШАзащДжереми Лэмб
3
28СШАразKeifer Sykes
0
32СШАTerry Taylor
24
33СШАценМайлз Тёрнер
0
88ГрузияценГога Битадзе
0
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
3СШАфорЧума Океке
8
4СШАзащДжейлен Саггс
12
5СШАценМохамед Бамба
7
7СШАзащМайкл Картер-Уильямс
0
13СШАзащАр Джей Хэмптон
0
14СШАзащГэри Харрис
20
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
8
22ГерманиялёгФранц Вагнер
14
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
0
31СШАлёгТерренс Росс
5
33СШАценРобин Лопес
6
34СШАфорУэнделл Картер
19
50СШАразКоул Энтони
9
55СШАзащИтуан Мур
0
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
История личных встреч
26.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик112 : 131Индиана Пэйсерс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик106 : 111Индиана Пэйсерс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс120 : 118Орландо Мэджик
05.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс120 : 109Орландо Мэджик
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс111 : 106Орландо Мэджик
11.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик102 : 109Индиана Пэйсерс
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс116 : 121Орландо Мэджик
03.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс112 : 117Орландо Мэджик
01.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик107 : 100Индиана Пэйсерс
08.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик90 : 112Индиана Пэйсерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,5
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,62010,0
6 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,5
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
9 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
10 Бруклин Нетс5029215592-5513790,58012,0
11 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
12 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
13 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,54913,5
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5227255615-5437790,51915,0
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
19 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
21 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,46018,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36523,0
25 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21231,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6201,0
3 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5803,0
7 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5494,5
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5196,0
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,5
12 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4609,0
13 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21222,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,5
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
5 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
6 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5031195394-5276810,6200,0
2 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5802,0
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,5
4 Бостон Селтикс5227255615-5437790,5195,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5219335663-5760710,36514,0
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5128235839-5846790,5493,5
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5023275372-5507730,4608,0
5 Орландо Мэджик5211415345-5756630,21221,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36515,5
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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