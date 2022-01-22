Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик прямая трансляция 03.02.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик
Орландо
|Очки
|1
|фор
|Ти Джей Уоррен
0
|3
|защ
|Крис Дуарте
11
|4
|защ
|Дуэйн Вашингтон
5
|6
|Lance Stephenson
14
|7
|раз
|Малкольм Брогдон
0
|8
|защ
|Джастин Холидэй
10
|9
|защ
|Ти Джей Макконнелл
0
|11
|фор
|Домантас Сабонис
0
|12
|фор
|Ошэй Бриссетт
0
|13
|фор
|Торри Крэйг
22
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
19
|23
|фор
|Айзея Джексон
0
|26
|защ
|Джереми Лэмб
3
|28
|раз
|Keifer Sykes
0
|32
|Terry Taylor
24
|33
|цен
|Майлз Тёрнер
0
|88
|цен
|Гога Битадзе
0
|Очки
|1
|лёг
|Джонатан Айзек
0
|3
|фор
|Чума Океке
8
|4
|защ
|Джейлен Саггс
12
|5
|цен
|Мохамед Бамба
7
|7
|защ
|Майкл Картер-Уильямс
0
|13
|защ
|Ар Джей Хэмптон
0
|14
|защ
|Гэри Харрис
20
|17
|лёг
|Игнас Браздейкис
0
|20
|защ
|Маркелл Фульц
0
|21
|фор
|Мориц Вагнер
8
|22
|лёг
|Франц Вагнер
14
|25
|лёг
|Адмирал Скофилд
0
|31
|лёг
|Терренс Росс
5
|33
|цен
|Робин Лопес
6
|34
|фор
|Уэнделл Картер
19
|50
|раз
|Коул Энтони
9
|55
|защ
|Итуан Мур
0
Главные тренеры
|Рик Карлайл
История личных встреч
|26.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 131
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 111
|23.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 118
|05.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 109
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106
|11.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 109
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 121
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 117
|01.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 100
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 112
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,5
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|10,0
|6
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|10,5
|8
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|9
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|10
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|12,0
|11
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|12
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|13,5
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|15,0
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|17,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|18,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|23,0
|25
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|26
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|27,0
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|31,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|1,0
|3
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|4
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|5
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|6
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|3,0
|7
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|4,5
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|6,0
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|8,5
|12
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|14,0
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|22,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,5
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|27,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|50
|31
|19
|5394-5276
|81
|0,620
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,5
|4
|Бостон Селтикс
|52
|27
|25
|5615-5437
|79
|0,519
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|52
|19
|33
|5663-5760
|71
|0,365
|14,0
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|51
|28
|23
|5839-5846
|79
|0,549
|3,5
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|50
|23
|27
|5372-5507
|73
|0,460
|8,0
|5
|Орландо Мэджик
|52
|11
|41
|5345-5756
|63
|0,212
|21,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|15,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|19,5