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Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 03.02.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Очки
1СШАфорОби Топпин
2
2СШАзащМайлз Макбрайд
0
3СШАфорНерленс Ноэль
0
4СШАзащДеррик Роуз
0
5СШАзащИммануэль Куикли
9
6СШАзащКвентин Гримс
4
8СШАразКемба Уокер
0
9КанадазащАр Джей Барретт
19
13ФранциязащЭван Фурнье
28
18СШАзащАлек Бёркс
4
21СШАзащКэм Реддиш
0
23СШАценМитчелл Робинсон
12
30СШАфорДжулиус Рэндл
18
45СШАценДжерико Симс
0
51СШАразРайан Арчидиаконоу
0
67СШАфорТадж Гибсон
2
91ХорватияфорЛука Саманич
0
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
14
1СШАзащКайл Андерсон
4
2СШАфорКсавьер Тиллман
0
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
2
5ГаитизащИв Пон
0
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
19
10СШАзащШакил Харрисон
0
12СШАразДжа Морант
18
13СШАфорДжарен Джексон
24
15СШАфорБрэндон Кларк
10
21СШАзащТайас Джонс
4
22СШАлёгДесмонд Бейн
6
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
0
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
3
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз104 : 118Нью-Йорк Никс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс133 : 129Мемфис Гриззлиз
30.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс106 : 127Мемфис Гриззлиз
03.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс84 : 96Мемфис Гриззлиз
26.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз98 : 103Нью-Йорк Никс
18.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз105 : 99Нью-Йорк Никс
07.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс99 : 88Мемфис Гриззлиз
08.04.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз101 : 88Нью-Йорк Никс
30.10.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс111 : 104Мемфис Гриззлиз
06.02.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс85 : 91Мемфис Гриззлиз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,5
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,5
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
9 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
10 Бруклин Нетс5029215592-5513790,58012,0
11 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
12 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
13 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53814,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
19 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,5
20 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,47117,5
21 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
25 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5803,0
7 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5385,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4718,5
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6607,5
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
5 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
6 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5801,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,0
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5124275308-5336750,4717,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4717,5
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5335185941-5748880,6600,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,0
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36515,5
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28019,5

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