Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 03.02.2022
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
|Очки
|1
|фор
|Оби Топпин
2
|2
|защ
|Майлз Макбрайд
0
|3
|фор
|Нерленс Ноэль
0
|4
|защ
|Деррик Роуз
0
|5
|защ
|Иммануэль Куикли
9
|6
|защ
|Квентин Гримс
4
|8
|раз
|Кемба Уокер
0
|9
|защ
|Ар Джей Барретт
19
|13
|защ
|Эван Фурнье
28
|18
|защ
|Алек Бёркс
4
|21
|защ
|Кэм Реддиш
0
|23
|цен
|Митчелл Робинсон
12
|30
|фор
|Джулиус Рэндл
18
|45
|цен
|Джерико Симс
0
|51
|раз
|Райан Арчидиаконоу
0
|67
|фор
|Тадж Гибсон
2
|91
|фор
|Лука Саманич
0
|Очки
|0
|защ
|Де'Энтони Мелтон
14
|1
|защ
|Кайл Андерсон
4
|2
|фор
|Ксавьер Тиллман
0
|3
|раз
|Тайрелл Терри
0
|4
|цен
|Стивен Адамс
2
|5
|защ
|Ив Пон
0
|7
|фор
|Санти Альдама
0
|8
|лёг
|Зайари Уильямс
19
|10
|защ
|Шакил Харрисон
0
|12
|раз
|Джа Морант
18
|13
|фор
|Джарен Джексон
24
|15
|фор
|Брэндон Кларк
10
|21
|защ
|Тайас Джонс
4
|22
|лёг
|Десмонд Бейн
6
|23
|защ
|Джарретт Калвер
0
|24
|фор
|Диллон Брукс
0
|35
|фор
|Киллиан Тийе
0
|46
|защ
|Джон Кончар
3
Главные тренеры
|Том Тибодо
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 118
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 129
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|03.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 96
|26.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 103
|18.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 99
|07.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 88
|08.04.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 88
|30.10.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 104
|06.02.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 91
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,5
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|10,5
|8
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|9
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|10
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|12,0
|11
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|12
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|14,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|17,5
|21
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|27,0
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|5
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|6
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|3,0
|7
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|5,0
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|8,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|7,5
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|27,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,0
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|51
|24
|27
|5308-5336
|75
|0,471
|7,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|51
|31
|20
|5448-5213
|82
|0,608
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|7,5
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|20,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|53
|35
|18
|5941-5748
|88
|0,660
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|15,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|50
|14
|36
|5414-5847
|64
|0,280
|19,5