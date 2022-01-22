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Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 03.02.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
03 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
0СШАзащДжелен Грин
21
1СШАзащДжон Уолл
0
2СШАзащДэвид Нваба
0
3СШАразКевин Портер
11
6СШАфорКей Джей Мартин
10
7СШАзащАрмони Брукс
0
8СШАлёгДже'Шон Тэйт
6
9СШАзащДжош Кристофер
5
10СШАзащЭрик Гордон
11
14СШАзащДи Джей Огастин
0
15СШАзащДэйшен Никс
0
16ИспанияценУсман Гаруба
0
21СШАTrevelin Queen
0
25СШАзащГаррисон Мэтьюз
16
27ГерманияфорДаниэль Тайс
0
28ТурцияфорАлперен Шенгюн
9
35СШАфорКристиан Вуд
21
Очки
0СШАфорКевин Лав
21
0СШАразБрэндон Гудвин
7
1СШАзащРэджон Рондо
2
2СШАзащКоллин Секстон
0
3ИспаниязащРики Рубио
0
4СШАфорЭван Мобли
29
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
5
9СШАлёгДилан Уиндлер
0
10СШАразДариус Гарлэнд
0
16ТурцияфорДжеди Осман
13
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
0
31СШАценДжарретт Аллен
11
32СШАфорДин Уэйд
3
35СШАзащАйзек Окоро
11
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс124 : 89Хьюстон Рокетс
02.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс90 : 101Кливленд Кавальерс
25.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс112 : 96Хьюстон Рокетс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 116Хьюстон Рокетс
12.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс141 : 113Кливленд Кавальерс
25.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс117 : 108Хьюстон Рокетс
04.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс88 : 120Хьюстон Рокетс
10.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 113Кливленд Кавальерс
13.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 112Кливленд Кавальерс
02.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс128 : 120Хьюстон Рокетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,5
7 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,60810,5
8 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
9 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
10 Бруклин Нетс5029215592-5513790,58012,0
11 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
12 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
13 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53814,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
19 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46218,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
25 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,5
26 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
27 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
28 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,5
4 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
5 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
6 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5803,0
7 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5385,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4629,0
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
5 Даллас Маверикс5129225411-5275800,56912,5
6 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
14 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30625,5
15 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28027,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5029215592-5513790,5801,5
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,0
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Кливленд Кавальерс5131205448-5213820,6081,5
3 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4717,5
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер4915344934-5265640,30614,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
5 Сакраменто Кингз5218345681-5965700,34624,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5129225411-5275800,5695,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,5
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36516,0
5 Хьюстон Рокетс5014365414-5847640,28020,0

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