Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 03.02.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
03 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
0
|1
|лёг
|Тео Пинсон
0
|3
|защ
|Трэй Бёрк
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
0
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
4
|8
|защ
|Джош Грин
5
|9
|цен
|Мозес Браун
0
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
3
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
0
|13
|защ
|Джейлен Брансон
20
|21
|защ
|Франк Нтиликина
3
|25
|лёг
|Реджи Баллок
20
|32
|фор
|Маркис Крисс
6
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
8
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
36
|Очки
|2
|раз
|Шей Гилджес-Александер
0
|3
|защ
|Джош Гидди
14
|5
|защ
|Лугенц Дорт
16
|7
|фор
|Дариус Базли
13
|8
|защ
|Пол Уотсон
0
|11
|защ
|Тео Маледон
0
|12
|лёг
|Мамади Дьяките
2
|15
|цен
|Деррик Фэйворс
0
|16
|защ
|Тай Джером
11
|17
|цен
|Алексей Покушевски
0
|21
|защ
|Аарон Уиггинс
8
|22
|цен
|Исайя Роби
0
|23
|защ
|Тре Манн
28
|27
|защ
|Вит Крейчи
0
|33
|фор
|Майк Мускала
5
|34
|защ
|Кенрич Уильямс
8
|50
|фор
|Джеремия Робинсон-Эрл
0
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|18.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 102
|03.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 95
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 103
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 78
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 107
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 106
|01.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,5
|7
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|11,0
|9
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|10
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|12,0
|11
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|12
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|14,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|18,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|5
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|3,0
|7
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|5,0
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|25,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|50
|29
|21
|5592-5513
|79
|0,580
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,0
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|7,5
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|20,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|49
|15
|34
|4934-5265
|64
|0,306
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|52
|18
|34
|5681-5965
|70
|0,346
|24,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|51
|29
|22
|5411-5275
|80
|0,569
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|16,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|19,5