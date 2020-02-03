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Юта Джаз - Денвер Наггетс прямая трансляция 03.02.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Денвер Наггетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Денвер Наггетс, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс
Денвер
Очки
0СШАзащДжордан Кларксон
0
0СШАфорЭрик Пэскелл
5
2АвстралиялёгДжо Инглс
0
3СШАфорТрент Форрест
18
8СШАфорРуди Гэй
15
11СШАразМайк Конли
17
13СШАзащДжаред Батлер
10
20НигерияценУдока Азубуике
8
21СШАценХассан Уайтсайд
0
23СШАлёгРойс О'Нил
15
25СШАзащДануэл Хаус
0
27ФранцияценРуди Гобер
0
33СШАзащЭлайджа Хьюз
5
44ХорватиялёгБоян Богданович
13
45СШАзащДонован Митчелл
0
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
8
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
10
4СШАфорДемаркус Казинс
0
5СШАзащУилл Бартон
13
6СШАзащБрин Форбс
24
7АргентиназащФакундо Кампаццо
0
9СШАзащДэйвон Рид
13
11СШАразМонте Моррис
15
15СербияценНикола Йокич
0
22СШАфорЗеке Ннаджи
8
25СШАзащОстин Риверс
2
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
8
50СШАфорАарон Гордон
0
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
17.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс102 : 125Юта Джаз
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 115Юта Джаз
27.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз122 : 110Денвер Наггетс
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 120Денвер Наггетс
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс128 : 117Юта Джаз
18.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс105 : 109Юта Джаз
02.09.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс80 : 78Юта Джаз
31.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз107 : 119Денвер Наггетс
26.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс117 : 107Юта Джаз
24.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз129 : 127Денвер Наггетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,5
7 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
8 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,59611,0
9 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
10 Бруклин Нетс5129225693-5625800,56912,5
11 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
12 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
13 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53814,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
19 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46218,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
25 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,5
26 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
27 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
28 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,5
4 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
5 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
6 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5693,5
7 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5385,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4629,0
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Юта Джаз5130215790-5498810,58811,5
5 Денвер Наггетс5028225458-5368780,56013,0
6 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,41220,5
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
14 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
15 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5692,0
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,0
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
3 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4717,5
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5130215790-5498810,5880,0
2 Денвер Наггетс5028225458-5368780,5601,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5121305528-5731720,4129,0
5 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32013,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5124275660-5742750,47117,5
5 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5229235525-5395810,5586,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,5
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36516,0
5 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29419,5

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