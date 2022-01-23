Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс прямая трансляция 03.02.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
|Очки
|0
|защ
|Тайрис Халибёртон
12
|3
|защ
|Теренс Дэвис
0
|5
|раз
|Де'Аарон Фокс
0
|7
|фор
|Чимези Мету
11
|8
|фор
|Морис Харклесс
10
|13
|фор
|Тристан Томпсон
0
|15
|защ
|Дэвион Митчелл
18
|17
|фор
|Роберт Вудард
0
|20
|защ
|Джамиус Рэмси
0
|22
|фор
|Ричаун Холмс
9
|23
|фор
|Луис Кинг
3
|24
|защ
|Бадди Хилд
18
|25
|цен
|Алексей Лень
0
|30
|цен
|Дэмиан Джонс
12
|35
|фор
|Марвин Багли III
0
|40
|лёг
|Харрисон Барнс
19
|88
|цен
|Неемиаш Кета
0
|Очки
|0
|защ
|Джевон Картер
0
|1
|защ
|Брюс Браун
2
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
9
|6
|защ
|Дэвид Дюк
0
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
0
|8
|защ
|Патрик Миллз
14
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
14
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|13
|защ
|Джеймс Харден
4
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
7
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
18
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
0
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
0
|24
|защ
|Кэмерон Томас
8
|31
|фор
|Пол Миллсэп
0
|33
|цен
|Николас Клэкстон
23
|95
|фор
|Деандре Бембри
2
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Стив Нэш
История личных встреч
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 118
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 136
|08.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 97
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 123
|21.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 94
|02.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111 ОТ
|21.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 104
|02.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 109
|28.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 122
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,5
|7
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|11,0
|9
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|10
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|12,5
|11
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|12
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|13
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|14,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|18,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|5
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|3,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|5,0
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|11,5
|5
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|13,0
|6
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,0
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|7,5
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|20,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|51
|30
|21
|5790-5498
|81
|0,588
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|50
|28
|22
|5458-5368
|78
|0,560
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|13,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|16,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|19,5