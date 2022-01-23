Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 03.02.2022
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
03 февраля 2022, четверг. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
|Очки
|0
|раз
|Расселл Уэстбрук
9
|1
|фор
|Тревор Ариза
0
|2
|защ
|Уэйн Эллингтон
0
|3
|фор
|Энтони Дэвис
30
|5
|защ
|Тэйлен Хортон-Такер
5
|6
|лёг
|Леброн Джеймс
0
|7
|лёг
|Кармело Энтони
24
|9
|защ
|Кент Бэйзмор
0
|10
|цен
|Деандре Джордан
0
|11
|защ
|Малик Монк
5
|12
|защ
|Кендрик Нанн
0
|14
|фор
|Стэнли Джонсон
3
|15
|защ
|Остин Ривз
0
|20
|защ
|Эйвери Брэдли
11
|39
|цен
|Дуайт Ховард
10
|40
|защ
|Мейсон Джонс
0
|45
|фор
|Секу Думбуйа
0
|Очки
|0
|раз
|Дэмьен Лиллард
0
|1
|защ
|Анферни Саймонс
19
|2
|фор
|Трендон Уотфорд
6
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
14
|4
|фор
|Грег Браун
0
|9
|лёг
|Нассир Литтл
0
|10
|защ
|Деннис Смит
4
|11
|лёг
|Ларри Нэнс
0
|16
|фор
|Си Джей Эллеби
2
|17
|защ
|Тони Снелл
0
|21
|фор
|Келджин Блевинс
0
|23
|защ
|Бен Маклемор
2
|24
|лёг
|Норман Пауэлл
30
|27
|цен
|Юсуф Нуркич
16
|33
|фор
|Роберт Ковингтон
0
|40
|фор
|Коди Зеллер
0
Главные тренеры
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|01.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 106
|07.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 90
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|29.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|30.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|131 : 122
|25.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|115 : 135
|23.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|108 : 116
|21.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|111 : 88
|19.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|93 : 100
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|9,0
|5
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|10,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|10,5
|7
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|10,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|11,0
|9
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|11,0
|10
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|12,5
|11
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|12
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,5
|13
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|14,0
|14
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|14,5
|15
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|14,5
|16
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|18
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|17,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|17,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|18,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|25
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|23,5
|26
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
|29
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|29,0
|30
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|30,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|1,5
|4
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|5
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|6
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|3,5
|7
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|5,0
|8
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|5,5
|9
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|5,5
|10
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|8,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|9,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|14
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
|15
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|21,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|7,0
|4
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|20,5
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|26,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|51
|31
|20
|5497-5382
|82
|0,608
|0,0
|2
|Бруклин Нетс
|51
|29
|22
|5693-5625
|80
|0,569
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|49
|26
|23
|5268-5219
|75
|0,531
|4,0
|4
|Бостон Селтикс
|53
|28
|25
|5728-5544
|81
|0,528
|4,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|52
|24
|28
|5416-5456
|76
|0,462
|7,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|50
|32
|18
|5565-5465
|82
|0,640
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|53
|32
|21
|5923-5757
|85
|0,604
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|52
|31
|21
|5552-5328
|83
|0,596
|2,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|53
|19
|34
|5781-5879
|72
|0,358
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|50
|12
|38
|5115-5580
|62
|0,240
|20,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|52
|32
|20
|5652-5459
|84
|0,615
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|52
|28
|24
|5946-5959
|80
|0,538
|4,0
|3
|Атланта Хоукс
|50
|24
|26
|5575-5561
|74
|0,480
|7,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|51
|24
|27
|5478-5610
|75
|0,471
|7,5
|5
|Орландо Мэджик
|53
|12
|41
|5464-5874
|65
|0,226
|20,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|52
|31
|21
|5898-5602
|83
|0,596
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|51
|28
|23
|5562-5476
|79
|0,549
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|51
|26
|25
|5710-5646
|77
|0,510
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|51
|21
|30
|5528-5731
|72
|0,412
|9,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|50
|16
|34
|5054-5379
|66
|0,320
|14,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|50
|41
|9
|5651-5254
|91
|0,820
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|52
|39
|13
|5754-5328
|91
|0,750
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|53
|26
|27
|5624-5660
|79
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|51
|24
|27
|5660-5742
|75
|0,471
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|53
|19
|34
|5793-6066
|72
|0,358
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|54
|36
|18
|6061-5856
|90
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|52
|29
|23
|5525-5395
|81
|0,558
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|51
|19
|32
|5373-5582
|70
|0,373
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|52
|19
|33
|5795-5804
|71
|0,365
|16,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|51
|15
|36
|5529-5951
|66
|0,294
|19,5