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Четверг 03 февраля

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03:30  ru США - Гондурас 03:30  ru Детройт - Лос-Анджелес 03:30  ru Нью-Йорк - Мемфис 03:30  ru Бостон - Шарлотт
04:00  ru Хьюстон - Кливленд 04:30  ru Даллас - Оклахома 05:00  ru Сальвадор - Канада 05:30  ru Чикаго - Миннесота
05:30  ru Аризона - Калгари 06:00  ru Мексика - Панама 06:00  ru Юта - Денвер 06:00  ru Сакраменто - Бруклин
06:30  ru Лейкерс - Портленд 22:00  ru Реал Сосьедад - Бетис 22:00  ru Камерун - Египет 23:30  ru Атлетик Б - Реал Мадрид
Олимпийские Игры 03 февраля

04:00  ru Кёрлинг.Австралия - Китай 04:00  ru Кёрлинг.Швеция - Чехия 04:00  ru Кёрлинг.Великобр - Канада 04:00  ru Кёрлинг.США - Италия
07:10  ru Хоккей.Чехия - Китай 07:10  ru Хоккей.Канада - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг.Италия - Швейцария 09:00  ru Кёрлинг. США - Норвегия
11:40  ru Хоккей.Швеция - Япония 13:00  ru Фристайл. Женщины 14:45  ru Фристайл. Мужчины 15:00  ru Кёрлинг. Норвегия - Канада
11:40  ru Кёрлинг.Швейцария - Великобр 13:00  ru Кёрлинг.Чехия - Австралия 14:45  ru Кёрлинг.Китай - Швеция 15:00  ru Хоккей.Финляндия - США
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Олимпиада 2022: Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Чехия - Австралия 03 Февраля прямая трансляция

Арена: Акватикс Центр (Пекин, Китай)
03 февраля 2022, четверг. 15:05 МСК. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Чехия - Австралия

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Микст. 4-й тур. Чехия - Австралия. Квалификация, которое состоится 03 Февраля 2022 года в 15:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Кёрлинг, оно проводится на арене: Акватикс Центр (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Австралия

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